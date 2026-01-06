規劃109億助中小企業轉型發展 經部籲支持總預算

（中央社記者曾智怡台北6日電）中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，經濟部今天表示，台灣有98% 以上企業是中小企業，今年已規劃新台幣109億預算，支持中小企業轉型與發展，若總預算沒通過，中小企業將首當其衝，懇請支持今年度預算，避免削弱台灣經濟競爭力。

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議，總統賴清德日前表示，政府希望輔導中小企業有競爭力，也希望推動長照3.0，但中央政府總預算案還沒審，盼民眾看見立委時告知要儘速審查總預算，若正經工作不做，國家無法繼續進步。

廣告 廣告

經濟部今天發布臉書貼文表示，中小企業是台灣的核心，在台灣有98%以上的企業是中小企業，提供近8成就業需求，代表多數人的工作與中小企業發展息息相關；為了讓中小企業在面對全球變局時能站穩腳步，2026年規劃共109億的預算，支持中小企業轉型與發展。

經濟部指出，共4大面向支持，第1，中小企業貸款資金，透過多元發展貸款、信用保證基金，協助企業持續因應關稅影響。第2，數位轉型，協助民生消費品、製造業、地方創生、模具、AI等各產業轉型。

第3，淨零轉型，提高中小企業生產效能的節能ESCO、商業服務業等補助計畫，讓中小企業轉型升級。第4，拓展海外通路，補助企業海外參展、提升台灣展覽競爭力方案、補助廠商分散及開拓海外市場等計畫，打開國際多元市場。

經濟部強調，中小企業好，台灣經濟才會好，若2026年總預算沒通過，產業競爭力將受到衝擊，中小企業更會首當其衝，懇請支持今年度預算，支持占台灣企業98%中小企業的發展，避免削弱經濟競爭力。（編輯：林家嫻）1150106