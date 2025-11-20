規定員警「吃飯時間30分鐘」 基層炸鍋批「小學生嗎？」

新北市海山警分局近期規定派出所警員只能在特定時間用餐，而且嚴格限制「只能30分鐘」，引起基層炸鍋怒批「是小學生膩」罔顧人權，對此海山分局今對此作出回應。

新北市警局海山分局。（圖／資料畫面）

海山分局近日因有員警服巡邏勤務時用餐導致巡邏時間有所延誤，竟祭出規定嚴格要求派出所警員，只能在中午11點5分至12點20分級下午5點50分至6點20分，兩時段時間用午、晚餐「30分鐘」；還要求編排勤務不能在用膳時段安排連續2班巡邏，給同仁調節體力，要員警「不要提早返所」。

廣告 廣告

規定一出引起基層員警炸鍋，有員警抱怨「我們是小學生膩？」批評這根本是無理要求，上級規定時段內要買餐加用餐，限制的時間又是用餐高峰，「等餐時間都不夠用」，痛批此舉已侵犯人權，希望分局能有所修正。

對此海山分局表示，收到同仁反應後將用餐限定時段取消，但仍維持30分鐘用餐時間，並稱同仁得依個人飲食習慣適時補充餐飲，在不影響勤務運作下，如跨越用餐時段8、12、18時須在駐地用餐，應先領完裝備簽出後，向輪值幹部報告盡速用畢原則上30分鐘並保持機動，並隨時準備應處民眾報案或突發狀況。

海山分局強調，對於相關規定與注意事項，將會持續利用各項集會向同仁溝通說明，避免造成誤解

延伸閱讀

美動物園黑猩猩逃脫全園封鎖 37名小學生校外旅行意外受困

點讚數決定地位！陸兒童手錶變身學生社交貨幣 灰色產業鏈引憂慮

陸小四童尿酸值爆表！醫：家長經常煮「補湯」是禍首