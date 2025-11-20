規定擬放寬 民生社區都更 都委會審議未過
台北市松山區民生社區為台灣首個「美式街廓」示範社區，至今已近60年，由於社區為專用特區，都市更新受到限制無法單獨都更，北市府修訂要點、公展並蒐集民意後，朝3大方向調整，包括鬆綁連棟建物都更限制、住宅用地使用項目及航高地區建蔽率。台北市都市計畫委員會20日審議，部分居民不反對都更，但希望能維持社區原貌，都委會主席李四川裁示，由北市都發局蒐集委員和民眾意見、檢討，下次都委會再討論。
民生社區現住居民約5萬3000多人，部分居民想都更，卻因民生社區管制要點受限，建蔽率不得超過50％、容積率不得超過200％，馬路旁也必須要各留設2至4公尺人行道。
都發局昨赴議會工務委員會專案報告，為了降低民生社區都更重建整合難度，鬆綁連棟建物重建規模至1000平方公尺即可都更，不過經切割後須剩餘500平方公尺，另因應住商混合使用現況，開放做一般事務所，並放寬當地莊敬里受限機場航高建築基地重建誘因，建蔽率擬由50％放寬至75％。
當地議員詹為元認為，放寬建蔽率但卡住容積率，都更誘因仍不足，現在反對放寬連棟都更民意居多，129件陳情案中有99案反對，北市都更鄰損案件層出不窮，更何況是連棟建物，結構安全應納入考量。
都發局長簡瑟芳表示，目前容積率仍維持200％，但未來捷運民汐線經過處可爭取TOD獎勵，容積率能放寬2倍至400％。
陳情人指出，絕對不反對都更，但反對連棟切割，如果現在法令通過就像是給建商一把刀來威脅住戶，住戶不希望是小建商來蓋，未來成本上漲可能會蓋不下去，或切割改建遇地震恐造成牆壁龜裂、房子垮掉。
都委會委員說，依照都市計畫規定更新，百分之百不可能變回以前的民生社區；另有委員說，「複雜的問題沒有簡單的答案」，說穿了是私人利益和公共利益的權衡，要檢視哪些可以突破再做適度開放。
李四川認為，希望都更往前走，但要保持社區原來風貌有困難，只能盡量蒐集意見找到平衡點，不敢講說是雙贏，但最起碼尋求可接受的方案，尤其地震對老舊房子有很大影響，保持公共安全才是重點。
