規律運動仍遇控糖瓶頸？中醫協助調理3個月後血糖更平穩
【健康醫療網／記者林則澄報導】一名69歲王女士有固定游泳及健走的習慣，體態中等的她，卻於健康檢查時發現空腹血糖值為152mg/dL，糖化血色素值則為7.4％，皆已明顯偏高，並伴隨口乾舌燥感，所幸她經中藥及飲食調整後已好轉。馬偕紀念醫院中醫內科醫師陳冠宇表示，糖尿病類似於古代典籍中的「消渴」，會有多飲、多食、多尿等情況，若未控制妥當，將導致腎臟及視網膜病變。
陳冠宇中醫師指出，一般來說，民眾的空腹血糖值要在100mg/dL以下，而糖化血色素則能看出血糖近3個月的波動狀況，應控制在6至6.5％間。王女士雖有規律運動的習慣，但平日喜歡吃水果與鳳梨酥等較甜水果，在健檢檢查出異狀後，因擔心高血糖及後續的併發症，而尋求中醫協助。除了藥物治療，她也重新調整飲食習慣，3個月後糖化血色素從最高7.4降低至6.2％，也無腎功能下降及蛋白尿等問題，目前只須定期追蹤即可。
中醫看糖尿病 3部位症狀要留意
他表示，傳統中醫認為糖尿病類似於古代典籍中的「消渴」，會分為上、中、下3個部位的症狀，上消渴常感到口乾舌燥，喜歡飲水，甚至非常喜歡冰水、冷飲；中消渴易感到飢餓，吃得多卻不胖，常伴有口苦、口臭、便秘等症狀；下消渴易小便次數頻繁且尿量多，或出現尿液混濁等類似蛋白尿的現象。
陳冠宇中醫師提醒，臨床上糖尿病的發生除了家族遺傳，也與飲食習慣有關，較常忽略的飲食地雷為過度攝取精緻澱粉，也有民眾會將葡萄、柑橘、柿子、鳳梨等較甜水果當成一餐或當成點心，可能在不知不覺中過度攝取太多的糖分。
中醫治糖尿病 中藥並視情況針灸
他建議，有糖尿病史的患者，需定期追蹤腎功能，及血糖、糖化血色素、血壓和膽固醇等數值，若糖尿病未控制妥當，會引起周邊神經病變，出現手腳麻木的異常感覺和，甚至在下肢出現難以癒合的傷口，也會導致腎病變引起蛋白尿與腎功能下降等問題，嚴重者更會導致糖尿病視網膜病變，出現視力模糊、缺損等症狀。
陳冠宇中醫師提到，中醫治療糖尿病，前期以服用清熱瀉火的中藥為主，常用藥物包括石膏、黃連、知母、天花粉、烏梅，且患者應於每餐飯後散步15分鐘，避免血糖劇烈波動；中後期搭配針灸位於上肢的合谷穴、內關穴，及下肢的足三里穴，幫助降血糖及緩解四肢麻木感，且患者可於每晚以40度左右的溫水，泡腳15到20分鐘，改善水腫並促進血液循環。
台灣逾200萬名糖友 民眾留意4診斷標準
衛福部國健署統計，台灣有200多萬名糖尿病病友，每年以2萬5000名的速度持續增加，更有近萬人因糖尿病死亡。糖尿病可分為第1型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成胰島素缺乏）、第2型糖尿病（胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等，診斷標準包括以下4項，非懷孕狀況下只要符合其中1項即可診斷為糖尿病（前3項需重複驗證2次以上）。
一、糖化血色素（HbA1c）≧6.5％。
二、空腹血漿血糖≧126 mg／dL。
三、口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿血糖≧200 mg／dL。
四、典型的高血糖症狀（多吃、多喝、多尿與體重減輕），且隨機血漿血糖≧200 mg／dL。
