規律運動掌握七三三三原則年假闔家運動趣

掌握七三三三原則，每週至少運動三次、每次三十分鐘、心跳達一百三十下，享受運動帶來的健康快樂。(花蓮縣衛生局提供)

花蓮縣衛生局表示，今年春節有九天連假，加上學生族群擁有充裕的寒假假期，鼓勵民眾新春假期時，仍應維持運動健身習慣，藉由規律健身提升身體健康，讓假期過得更有活力。

衛生局指出，掌握健康的第一步從規律運動開始，規律運動掌握七三三三原則，每週至少運動三次、每次三十分鐘、心跳達一百三十下或是運動強度達到會喘會流汗，才能享受運動帶來的健康快樂，過個健康活力的馬年。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，長時間的團圓聚會與美食享受，容易讓人忽略身體的運動需求，運動不僅能改善身體健康，減少肌肉萎縮、減緩骨質疏鬆、增加心肺活量，還有助於提升心情及增強免疫力。

朱家祥指出，無論是上健身房、戶外運動還是居家運動，只要保持運動習慣，都能為新的一年開創一個健康的開始，即使過年期間，除了享受美食和團聚時光，別忘健身過好年，讓運動成為健康過年的一部分。

朱家祥強調，運動前需進行適當熱身，避免運動傷害；其次，建議選擇適合自己的運動強度，逐步增加訓練量，避免過度勞累；再次，保持正確姿勢非常重要，尤其是進行重量訓練時，若不正確可能導致關節或肌肉拉傷；最後，運動後要做放鬆練習，幫助肌肉恢復，減少痠痛。

衛生局表示，建議銀髮族盡量邀請朋友、鄰居或家人一起運動，這樣不僅能增加樂趣與持之以恆的動力，亦可互相照應，萬一發生突發狀況時也能提供即時協助，為運動安全添一份保障。

衛生局強調，有高血壓、高血糖、高血脂等慢性疾病的民眾，更需注意飲食均衡與規律作息，可透過餐後散步、輕度活動等方式促進消化、減少久坐時間，並依自身身體狀況量力而為，讓過年團圓不僅吃得開心，也顧得到健康。