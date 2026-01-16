規律運動降巴金森氏症風險 找出疾病枕邊人是關鍵？ 九大症狀避免突然「斷電」
英國一個追蹤12年、調查近9萬人的研究直指，運動有助於降低巴金森氏症風險！相較於不運動的民眾，僅在周末運動者風險可降低42%；若可以每天規律運動，風險更可降低51%。提醒民眾，生活管理與穩定的藥物治療，兩者都是控制疾病不可或缺的關鍵。「有鑑於在服用左旋多巴類藥物一陣子後，可能出現藥效漸退(Wearing-Off)，患者可能會突然無法動彈，無論治療時間長或短，都應定期使用藥效漸退量表(Wearing Off Questionnaire，簡稱WOQ)，以利及早調整或加入新一代的藥品於療程中，避免在日常生活中因『斷電』陷入危險。」新成立的臺中市立老人復健綜合醫院委託中國醫藥大學興建經營(以下簡稱臺中市立醫院)，腦神經內科陳彥中主治醫師指出：「為了提高巴金森氏症的治療便利性，臺中市立醫院特別彙整各科資源，提供患者媲美醫學中心的整合式醫療服務，一次性提供醫療、復健、健康管理、智慧長照等醫療服務。」
確診巴金森氏症時恐退化逾6成 說夢話、夢中揮拳都是警訊
陳彥中醫師說明，巴金森氏症是台灣中高齡族群常見的中樞神經退化性疾病，腦幹中多巴胺神經元的退化、死亡，導致動作遲緩、顫抖、僵硬、步態不穩等症狀。疾病初期不僅症狀不明顯、患者難察覺，也難透過定期健康檢查發現。因此，患者在察覺症狀時，病程已發展到一定程度；甚至在確診時，患者的多巴胺神經元，往往其實已經退化超過6至7成。
「及早察覺巴金森氏症的關鍵就在枕邊人！」提及及早察覺疾病的方式，陳彥中醫師這樣說：「部分患者早期在出現明顯動作障礙前，最容易察覺的症狀就是『快速動眼期睡眠行為障礙』，簡單來說，就是在睡覺時，無意識的說話、大喊、掙扎、四肢揮舞等。千萬不要小看這些說夢話、作惡夢的徵兆，若頻繁出現相關症狀的民眾，在未來十年內發生巴金森氏症的風險，明顯高於常人。」
確診巴金森氏症時，患者生活或工作功能往往已明顯受影響，故確診後務必要及早就醫。陳彥中醫師提醒，許多人會以為巴金森氏症僅會造成抖動、不平衡等動作障礙。事實上，憂鬱、焦慮、疼痛、睡眠障礙等非動作症狀也會交織出現。在生理、心理均受到衝擊的情況下，往往會全面衝擊患者與照顧者的工作、生活、甚至家庭關係。
藥效縮短像雲霄飛車？ 加入健保給付新藥品延長「有電狀態」
陳彥中醫師指出，造成巴金森氏症的原因就是多巴胺的缺乏，因此，臨床上的主力治療就是透過左旋多巴類藥物，直接補充多巴胺。然而，隨著病程拉長，許多患者會出現所謂的藥效漸退現象。患者原本可能吃藥後半小時就感覺有力、走路順暢，但幾年後可能得等上一小時；或原本藥效可以撐到下一餐，後來卻常在中間時段提早「沒電」，手抖、步態不穩又再度出現，生活節奏像坐雲霄飛車。
為了更客觀掌握這種變化，陳彥中醫師建議，患者與家屬可以善用藥效漸退量表(WOQ)定期自我檢測。量表涵蓋九項症狀，包括顫抖、動作變慢、肢體僵硬、疼痛痠痛、靈活度下降、思考變慢、焦慮恐慌、抽筋及情緒改變等，可在每次回診前填寫，一方面協助患者觀察自己是否進入「斷電期」，也讓醫師在有限的門診時間內，更快聚焦在真正困擾患者的問題上。另外，值得一提的是，許多患者誤以為藥效漸退僅發生在用藥5至7年後，但其也可能提早發生，切莫輕忽相關症狀。
陳彥中醫師進一步指出，當出現藥效縮短或波動時，並不代表原本的藥「失效」，而是疾病隨時間持續退化，原先的用藥模式亟需調整。此時，除了調整左旋多巴劑量與服藥時間，醫師也會視情況加入新一代MAO-B抑制劑、COMT抑制劑、長效型的左旋多巴胺、多巴胺受體促效劑等藥物，幫助延長藥效、平滑波動。舉例而言，近年健保給付的新一代MAO-B抑制劑更是具有雙重功效，臨床上不僅可每日多延長約 1.5 小時的「有電狀態」；對憂鬱、焦慮、睡眠干擾、疼痛等非動作症狀也有幫助，讓患者整體生活品質更穩定。
巴金森氏症患者需要的 臺中市立醫院全都罩 集結各科資源打造一站式醫療服務
陳彥中醫師鼓勵，為了幫助患者可以以最便利的方式迎戰巴金森氏症，臺中市立醫院也有專門的神經內科團隊門診，除了可以提供高階的影像檢查以外，也整合物理治療、職能治療、語言治療及中醫針灸等資源，未來若需要深腦刺激術或聚焦超音波等介入治療，也可以早期評估給予家屬和患者適當建議。此外，醫養合一的臺中市立醫院，除了提供治療以外，也有提供共照、安養等服務，減輕患者與家屬的照護負擔，有機會讓疾病走得更慢一點、生活品質好一點。
圖/臺中市立醫院腦神經內科 陳彥中主治醫師
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為規律運動降巴金森氏症風險 找出疾病枕邊人是關鍵？ 九大症狀避免突然「斷電」
