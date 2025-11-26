規模僅次美國總部！GoogleAI研發中心「落腳士林」 在台擴大AI版圖原因曝

科技巨頭Google持續深耕台灣布局，最新啟用的「台北士林AI基礎建設研發中心」，成為美國總部以外規模最大的AI硬體研發據點，距離即將進駐的輝達（NVIDIA）總部僅約10分鐘車程，顯示台北將成為國際AI產業鏈新聚落。

新中心內設有超過10座專業實驗室，未來將匯聚數百名工程與供應鏈專家，負責開發與測試Google全球資料中心使用的AI基礎建設技術。總統賴清德親自出席開幕典禮，象徵政府對AI產業發展與國際合作的高度重視。

台灣扮演什麼角色？成為Google AI創新的核心節點

Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁馬哈茂德（Aamer Mahmood）指出，台灣不僅擁有世界級的工程人才與供應鏈優勢，更是Google AI創新的實驗基地。

「台灣團隊結合設計、製造與測試能量，使研發週期縮短超過40%，這在其他地方是難以達成的」。馬哈茂德強調，士林據點研發的AI技術，未來將直接部署到全球數據中心，支撐Google搜尋、YouTube、Gemini等核心服務的運作。

Mahmood直言，「我們在台灣投資的不僅是一棟辦公室，而是一整個生態系。希望與政府和產業持續合作，推動台灣成為AI基礎建設創新的重鎮」。

以廢棄主機板設計的Google牆面。（劉芯衣攝）

新辦公室有何特色？從設計靈感到永續理念

位於士林的全新Google Cloud辦公室，以「激發創新與協作」為核心概念設計，從建築內部的鐵道意象，到以台灣地標命名的會議室，處處展現在地文化連結。

Google Cloud平台研發總經理摩爾（Greg Moore）指出，核心區域的十餘座實驗室是AI硬體誕生的起點，工程師可在這裡進行測試、驗證與優化，確保產品能應付全球資料中心的高強度運作。

除了科技創新，永續也是這座辦公室的重要精神。Google與開發商共同打造智慧綠建築，預計可節能12%、節水46%，並在施工過程中回收73%的廢棄物，成為結合「環境、效率與創新」的標竿空間。

Google如何在台灣打造「AI產業鏈閉環」？

Google在台灣已有4個據點，現階段布局已形成從研發到運算的完整鏈條：台北101負責商業與銷售；新北板橋園區專注於Pixel手機與Nest裝置的硬體研發；彰化濱海資料中心則為亞洲最大之一，負責AI運算與技術部署；如今士林中心加入，成為支撐Google全球AI基礎建設的技術中樞。

​摩爾指出，這樣的地理與產業整合，使Google在台灣能於「數小時內」完成從設計、製造到測試的全流程，「這是全球少數能同時具備軟硬整合與供應鏈優勢的地方」。​

除了硬體，Google在培育AI人才上如何布局？

自2013年在彰化設立資料中心以來，Google持續加碼投資台灣。除了基礎設施建設，更長期耕耘AI人才發展。自2018年起，Google每年舉辦AI學術論壇，並與國內多所大學合作推動雲端與AI研究。

截至2025年，Google已在台培育超過10萬名AI相關人才，今年更啟動「點亮Gemini」計畫，推廣AI素養至師生與開發者群體，協助台灣迎向生成式AI新時代。

台灣站上AI產業鏈核心，未來潛力為何？

從資料中心、雲端服務到AI硬體研發，Google在台灣的布局已成為其全球AI戰略不可或缺的一環。隨著士林研發中心啟用，台灣正從「硬體製造重鎮」轉向「AI基礎建設樞紐」，象徵科技產業價值鏈的升級轉型。

​馬哈茂德最後表示，「這是Google與台灣共同成長的新篇章，未來我們將從這裡，為全球數十億用戶打造更安全、更高效、更具創造力的AI世界」。​

