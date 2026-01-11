規模升級! 文總除夕節目 32組藝人.47位運動員跨界合作

生活中心／綜合報導

今年除夕夜守歲不無聊，文化總會製作的春節特別節目，「2026WEARE我們的除夕夜」，10號在台北流行音樂中心開錄，今年規模又再升級，集結十大主題、32組藝人、47位運動選手，文總也特別先曝光精彩片段。

豪華陣容，合唱無言的結局，藝人苗可麗、李千娜、孫淑媚，還有羅時豐和許效舜，五人齊聚，讓年節氣氛輕鬆熱鬧。

文總除夕節目規模再升級！ 32組藝人 47位運動員跨界合作

文總製作的除夕特別節目10日在台北流行音樂中心開錄。（圖／文化總會提供）

由文化總會製作，春節特別節目，2026WEARE我們的除夕夜，10號在台北流行音樂中心開錄，今年規模再升級，集結十大主題單元、32組藝人以及47位運動選手，跨界合作，要陪伴觀眾從今年除夕一路守歲迎新年。

今年節目規模再升級，請來32組藝人、47位運動選手跨界合作。（圖／文化總會提供）

表演藝人：「新年快樂。」不只唱經典，拚歌藝，也加入訪談、即興互動和喜劇橋段，讓整個演出的熱鬧氛圍拉到最滿，度過歡樂除夕夜。

















