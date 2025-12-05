規模空前 路透：百艘中國船艦現身菲律賓海

外媒路透社報導，中國大陸正在東亞海域部署大量艦艇，規模一度超過100艘，是史上最大規模的海上武力展示。由於日本首相高市早苗發表「台灣有事」的言論後，解放軍頻頻實彈演練、時機點敏感，我方總統府最新回應，國防部與國安單位有完整掌握，呼籲中國大陸的行為應有所克制。

外媒路透社報導，中國海軍艦隊大量集結在東亞海域，一度超過上百艘，規模空前。（圖／大陸央視）

中國大陸近日在東亞海域部署超過100艘艦艇，展開史上最大規模的海上武力展示，引發區域緊張。路透社報導，衛星影像顯示中國海軍艦隊於12月3日穿越菲律賓海，部署範圍廣泛，從黃海南部延伸至太平洋。此舉被認為與日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後的解放軍頻繁實彈演練有關。我國總統府發言人郭雅慧表示，國防部與國安單位已完整掌握情勢，呼籲中國大陸克制。

根據路透社獲得的衛星影像，12月3日中國海軍艦隊包含1艘兩棲攻擊艦和2艘驅逐艦正向南穿越菲律賓海，目的地不明。路透社引述區域內國家的4名安全官員表示，中國船艦部署範圍極廣，遍及黃海南部、東海、南海，甚至遠達太平洋。截至4日上午，區域內有90多艘中國船艦執行任務，一度超過100艘，成為去年12月以來中國最大規模的海上武力展示。

針對中國的軍事動向，日本內閣官房長官木原稔表示，日本平常就會蒐集情報並加以分析，但對於具體應對措施不便回覆。此外，我國總統府發言人郭雅慧指出，總統已責請國防部和國安相關單位完整掌握情勢並即時回報。

值得注意的是，中國軍事動作頻繁的時機點相當敏感，恰逢日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論之後。此前，中日雙方在釣魚台海域也曾發生對峙。新加坡亞洲新聞台CNA報導，中國方面稱一艘日本漁船非法進入中國水域，並於當天清晨被驅逐出境。然而，日本海上保安廳則表示，他們攔截並驅離了兩艘接近日本漁船的中國海警船。大陸外交部發言人林劍強調，高市首相僅以「立場沒有變化」來敷衍搪塞，中方對此絕不接受。除了軍事施壓，中國對日本的壓力還延伸至商業領域，大陸商務部最新回應表示，若日方一意孤行，將採取必要措施。

