規模超乎想像！《赤血沙漠》破關才算開始，主線劇情只佔極小比例

Pearl Abyss 開放世界動作冒險新作《赤血沙漠》（Crimson Desert）推出時間越來越接近，官方開始釋出大量遊戲資訊。該公司公關總監 Will Powers 在近期的訪談中透露，這款遊戲的規模非常巨大，其中主線劇情只佔整體遊戲內容的極小部分。

今年最受矚目的開放世界作品之一。（圖源：赤血沙漠）

根據 YouTube 頻道 Destin 的訪問，Will Powers 提到玩家跑完主線故事、看完工作人員名單，遊戲世界才算真正的開始；即便是身為內部人員的他，在通關後也驚訝的發現，自己因為太專注於主線上，而完全錯過了某些陣營的完整任務線以及大量的可探索區域。

廣告 廣告

然而針對具體的遊戲時長，Powers 雖然不願提供一個明確數字，但他分享了他個人的實際遊玩數據作為參考。他表示自己曾花了整整 50 個小時在遊戲中，卻幾乎完全沒有推進主線劇情。這 50 個小時他全都用於體驗支線內容，像是採礦、武器升級以及測試各種遊戲機制，甚至還沒開始體驗釣魚等其他休閒活動。

Power 也解釋為什麼他不想提供數字，是因為每個玩家都在用不同的方式享受遊戲，如果給出一個實際時間，可能會勸退一些時間有限的人。反過來說對於時間很多的玩家，不論是怎樣的時數擁永遠都不夠。因此只能形容《赤血沙漠》這款遊戲非常的龐大，即便是最小的活動，也能從中獲得回報的感覺。

在遊戲難度與設計方面，《赤血沙漠》強調給予玩家非常高的靈活性。遊戲中的敵人是固定難度的，沒有動態等級或強度，這代表玩家不一定非要具備頂尖的操作技巧才能推進進度，通過花時間農資源、強化角色數值，同樣能憑藉毅力克服挑戰；反之，技術高超的玩家也能選擇依靠操作技巧快速通關。讓玩家不會因為不了解遊戲的某些機制而卡關。