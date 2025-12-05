規模超越以往！中國東亞海域部署逾百艘船艦 台灣日本嚴密關切

《路透社》獨家披露，北京本週在東亞海域部署了數量破紀錄的船艦，一度高達上百艘。示意圖（翻攝自中國人民日報）

台灣、日本政府今（5日）同聲對中國解放軍近期的擴大活動表達強烈關切。《路透社》獨家披露，北京本週在東亞海域部署了數量破紀錄的船艦，一度高達上百艘，展現了迄今為止最大規模的海上武力，此舉已使得區域軍事對峙態勢急遽升高。

根據《路透社》報導，總統府發言人郭雅慧受訪時證實，中國的軍事活動範圍廣泛，並非僅限於台海，而是從北方的黃海，一路穿越南海，延伸至具主權爭議的釣魚台列嶼（Senkaku Islands）附近水域，直達西太平洋。

廣告 廣告

郭雅慧嚴正指出「這種動作確實對印太地區，乃至於整個區域的和平穩定，構成了嚴重的威脅與衝擊。」同時，她也特別呼籲中國，作為區域大國應盡責保持克制。總統賴清德已指示國安部門必須全程掌握最新情勢，並與未具名的「友好夥伴」保持密切聯繫與合作，以共同維護區域的和平與穩定。

這次部署的規模，究竟有多異常？

儘管傳統上，每年的11月和12月是中國解放軍舉行軍事演習的熱門時段，但消息人士指出，本次部署的強度已超越去年12月的大規模海軍行動，當時便曾促使台灣提升戰備警戒層級。這次大規模的武力展示，不僅讓外界關注中國是否有意對鄰國施加更大壓力，也讓人擔憂是否會成為區域軍備競賽的新引爆點。

鄰近的日本同樣對此表達深切憂慮。日本防衛大臣小泉進次郎在東京表示，日本政府已注意到相關報導，並正「高度關注」中國解放軍的一舉一動，雖然他婉拒評論這次特定的船艦部署細節，但他坦承「中國一直在擴大並強化在日本周邊地區的軍事活動，政府將持續深切關心周邊情勢的發展，並盡一切努力，徹底做好情資蒐集與監控。」

軍事行動增加，是否與近期外交爭議有關？

此次中國大規模行動的時機，恰好與多項外交爭議重疊，更添敏感性。首先，在中日關係方面，日本首相高市早苗上個月曾暗示，若中國對台灣採取假設性的軍事攻擊，東京可能採取軍事回應，此言論引發了北京的強烈不滿。其次，在兩岸關係上，總統賴清德近期宣布將額外投入1.25兆元國防預算，以強化防衛韌性及不對稱戰力，這也激怒了始終主張台灣為其領土的北京當局。中國認為台灣的民主化發展和軍事擴編是對其主權的挑戰，而台灣則堅持其主權不容侵犯，並強調增加預算是為了自我防衛。

這場在東亞海域展開的武力競逐，不僅是單純的軍事演練，更折射出大國間複雜的地緣政治角力與主權爭議，讓印太地區的和平穩定面臨嚴峻考驗。

更多鏡週刊報導

禁小紅書如掀蟑螂窩！竊取個資更甚抖音 中媒認證的「騙子集散地」

禁小紅書是打詐關鍵？最根本問題浮現 他喊：誰反對封鎖就是支持詐騙

傳欠債700萬又投資失敗 陳致遠「找到新工作了」！經濟狀況曝光