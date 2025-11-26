規模「史無前例」！賴總統投書《華郵》 將提1.25兆國防特別預算

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示在區域安全情勢升高之際，台灣將持續提升自我防衛能力，並將提出「史無前例」的400億美元特別預算案，以強化重大軍購、提升非對稱戰力，並加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，因應解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機等威脅。他強調，「實力帶來和平」是台美共同信念，台灣將以穩健、果決的行動守護民主與自由。

總統府表示，賴總統以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書《華盛頓郵報》，指出面對來自北京日益加劇的壓力，我國近年國防預算已呈倍增之勢，明年預計達GDP的3.3%，並承諾2030年前提升至5%，將成為台灣現代史上最大規模的軍事投資。賴總統說，台灣政府將提出400億美元特別預算案，以展現捍衛台灣民主的承諾，並為北京的軍事考量增添更大的成本及變數。

賴總統提到，四十多年來台美在《台灣關係法》與「六項保證」基礎上維繫台海和平，他感謝川普總統展現美國全球領導力的重要性，強調一個強大且積極參與國際事務的美國，是全球穩定的關鍵，也能防範潛在衝突於未然。

他指出，中華人民共和國前所未見的軍事擴張，以及在台海、東海、南海及印太周邊升高的挑釁行動，凸顯區域和平的脆弱性，北京以武力改變現狀的意圖也更加昭然若揭。面對情勢變化，台灣保持冷靜與穩健，堅決應對各項威脅。

賴總統表示，政府將投資尖端科技、擴大國防產業基礎，並與理念相近國家合作，運用台灣製造業優勢強化國防供應鏈，加速先進系統部署。他提到，將加速打造「台灣之盾」，以分層防禦提升攔截能力，並結合人工智慧及無人化平台，使整體防衛體系更加完備。

賴總統也說，台灣推動全社會防衛韌性，成立全社會防衛韌性委員會，強化政府、軍隊與公民團體協作，提高面對人為及自然災害時的應變能力。國際層面上，他感謝日本、美國、歐洲、南韓、紐澳及G7等持續表達對台海和平的支持，並表示台灣將在海事、資安、韌性等領域擴大合作，以強化印太共同嚇阻架構。

賴總統強調，唯有提高中國升溫情勢必須負擔的代價，同時降低情勢緩和的門檻，兩岸穩定才更有保障。台灣會在民主和自由不可退讓的原則下，持續尋求透過對話化解分歧，同時以穩健與果決的行動守護國家安全與主權。他指出，川普與雷根總統皆深刻理解「實力帶來和平」的重要性，台灣站在民主前線，將與美國及理念相近國家攜手維護和平。

