規模4.9地震襲宜蘭！深度僅5.9公里 花蓮宜蘭震度達4級

【緯來新聞網】中央氣象署表示，1月18日下午4時47分，宜蘭縣近海發生芮氏規模4.9地震，震源深度僅5.9公里，屬於極淺層地震，宜蘭及花蓮地區震感明顯。

宜蘭近海規模4.9地震。（圖／氣象署提供）

地震震央位於北緯24.32度、東經121.81度，距離宜蘭縣政府南方約45.4公里的海域。最大震度出現在花蓮縣和平及宜蘭縣南澳地區，均為4級。花蓮太魯閣、西寶、宜蘭蘇澳與冬山則感受到3級震度。



新北市、台北市、台中市、南投縣等多個縣市也有1至2級不等的震度回報，但截至目前未傳出災情。氣象署提醒，地震儀所測得的震度以地表為基準，高樓層或不同建築物結構可能影響民眾主觀感受。若有疑慮，可至官網查詢震波圖及更多地震資訊。

