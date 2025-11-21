規模5.3！07:36發生地震 5縣市有感
今（21日）上午7時36分，基隆外海發生一起規模5.3地震，地震深度153公里，最大震度1級，落在宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、台東縣及彰化縣。
（圖／氣象署）
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 20 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 1 天前
再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部
今天(20日)持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，氣象署提醒，明天(21日)仍感受涼冷，週六東北季風減弱回溫，下週一(24日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。中天新聞網 ・ 18 小時前
不只冷空氣襲擊！下周恐有新颱風 專家示警3地要小心
不只冷空氣襲擊！下周恐有新颱風 專家示警3地要小心EBC東森新聞 ・ 12 小時前
最冷時刻來了！今晚低溫探13度 鄭明典揭雲圖神秘X：夜間有輻射冷卻
「入秋最強」的東北季風發威，目前冷高壓中心位置已來到離台灣最近的階段，今（19）日晚到明晨是最強、最冷時刻，北部低溫約在13-16度左右。前氣象局長鄭明典也PO出雲圖，說明台灣上空的「X」現象其實是突出雲頂的山頭，提醒民眾注意夜間輻射冷卻，有些地方晚上還會降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 1 天前
還沒冷完！南投名間今晨探12.8度 11/24變天轉濕冷
今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨全台最低溫出現在南投名間鄉12.8度。氣象專家吳德榮指出，白天起氣溫漸回升，北台仍偏涼，下週一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫也隨之下降。中天新聞網 ・ 1 天前
冷颼颼還沒完！馬祖今晨僅11.8度 11/23才回暖
東北季風發威！今（19日）清晨馬祖低溫下探11.8度。中央氣象署表示，冷空氣將持續影響至21日，週末氣溫逐漸回升，但下週一又有新一波東北季風南下，溫度又會驟降。中天新聞網 ・ 1 天前
恐暴跌低於15度 賈新興：11/24東北季風迎風面有雨
氣象專家賈新興今（19日）表示，明天水氣減少，到了24日至27日期間，將再度受到兩波東北季風影響，迎風面的基隆北海岸有雨，25日晚到26日清晨，電腦預測可能低於15度。中天新聞網 ・ 1 天前
週末回溫！下週又有「新一波東北季風」南下增強 北東陰轉雨
明（20）日持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，下週一預估將有新一波東北季風南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風再增強！北台急凍12度 專家示警週四清晨恐創新低
（記者許皓庭／綜合報導）入秋以來最強的冷空氣今（19）日持續影響全台，北部氣溫再度探底，新北市石門清晨測得 1 […]引新聞 ・ 1 天前
週四低溫"南投僅12.8度" 米粉湯店湧人潮"熱湯暖身"
生活中心／綜合報導這一波冷空氣南下，民眾起床時，應該還是感覺涼涼的，北部清晨低溫在苗栗13.1度，南投更掉到12.8度，位在南港的米粉湯店，一早就陸續有民眾上門，要來碗熱湯暖暖身子。不怕冷空氣持續在台灣上空，鍋爐上熱煙直冒，好暖和，台北市南港的米粉湯店，一早6點半開店，就陸續有客人上門，老闆來碗米粉湯。米粉湯店顧客：「冬天喝米粉湯會比較舒服，他還可以續湯，所以是還滿OK的，來吃30年了吧，冬天冷就比較喜歡吃熱的。」店內人潮沒有停下來過，不少民眾一起床就想來碗熱湯暖胃，老闆也說這幾天東北季風增強，生意就會比較好。米粉湯店老闆：「夏天就會比較淡季啊，冬天就會比較旺季，冬天大部分都會想說要吃點熱的，（冬天備料）會多一點啦，可能多一二鍋。」週四本島低溫南投12.8度，因清晨輻射冷卻影響（圖／民視新聞）因為週四清晨低溫，外島馬祖、金門，只剩11、12度，本島地區，南投名間最冷，12.8度、雲林古坑12.9度、苗栗、新北石碇、跟台中霧峰也只有13度左右，目前桃園以北、東半部地區，以及台南以南，雲量偏多，不過在苗栗到嘉義這一帶，雲量偏少，清晨輻射就會比較明顯，降溫幅度就比較大。主要因為中南部清晨輻射冷卻影響，降溫幅度比較大，早上偏涼冷。等到陽光露臉後，整體高溫來到20至26度；週五、週六會再多個1至2度；等到週日溫度回升，白天就比較暖熱，高溫26至30度，下週一開始，下波東北季風增強，北台灣率先有感，中南部、花東，則是下週二降溫。下週一開始東北季風又增強，北台灣率先有感（圖／民視新聞）氣象署預報中心科長林秉煜：「黃色曲線的這個點的低溫，相對週四來說，可能都是偏低點，這代表是在中部地區，最主要是因為下週的時候，東北季風雖然在影響，北台灣雲量偏多，不過對於中南部地區，感受還是晴到多雲的天氣。」再忍一下下，這波冷空氣馬上要過去，下一波東北季風強度稍稍減弱，不過早晚溫差大，洋蔥式穿搭，才不容易著涼。原文出處：週四低溫南投僅12.8度 米粉湯店湧人潮熱湯暖身 更多民視新聞報導全台氣溫急凍！鄭明典曬圖「這地除外」跌剩1字頭今晨低溫僅12.9度！白天起漸回溫 專家曝東北季風「這天」將再南下才回暖「東北季風」下週殺到！北台灣又降溫「降雨機率提高」民視影音 ・ 19 小時前
別被騙！週末飆30度「下週回跌1字頭」 週一晚再迎雨彈
目前這波東北季風影響將告一段落，本週末高溫上看30度，不過新1波東北季風會在24日增強，各地回歸濕涼天氣，尤其北部、東半部的民眾感受會較明顯，且下週末前多地雲量增加。中天新聞網 ・ 12 小時前
陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉
即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，環保局火速派人到場清理；未料，昨（19）日又於田寮發現新的垃圾山，經破袋檢查發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，市長陳其邁今（20）日下令嚴懲，「一個都跑不掉」。月世界日前傳出「垃圾山」，環保局接獲檢舉立即派員稽查，火速完成環境復原，並經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，研判為今（2025）年11月上旬遭人棄置。目前目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。不過，環保局昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾完成環境復原，計清運13車次。環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，高雄市長陳其邁指出，昨晚同個犯罪集團在另一個處所，也有違規傾倒垃圾行為，今早9點環保局已經完成清除，目前檢方跟警方掌握特定犯罪對象。他也說重話，強調「一個都跑不掉，一定除惡務盡，嚴懲違法亂紀的行為」。原文出處：快新聞／陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉 更多民視新聞報導玉山「降下初雪」了！歷時半小時周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕怒斥「可惡白X」畫面曝！民視影音 ・ 16 小時前
東北季風發威 梧棲最大陣風十級 店家招牌掉落！
民視新聞／綜合報導東北季風發威，中部地區包括苗栗苑裡、台中梧棲、彰化芳苑等沿海一帶，這兩天風超大，苗栗苑裡有玻璃被吹破，彰化芳苑海邊也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的滾水！台中梧棲18日最大陣風甚至到達10級，就有店家的招牌，不敵強風被吹下來，幸好沒砸到人！狂風呼呼吹，招牌被風吹掀掉下來，民眾驚呼連連，直呼危險。民眾民眾：「這還要營業嗎？這很危險耶。」台中梧棲一家飲料店，18日晚上七點多，招牌不敵強風被吹下來，業者說，這風還比鳳凰颱風來襲時，威力更大更猛！飲料店業者：「昨天（18日）就是晚上的時候，應該說整天風都很大，然後就是到晚上的時候，那個招牌就掉下來，被風吹下來，颱風來也沒那麼大。」業者調監視器查看，可以看到腳踏車先被吹倒，隨後招牌就被吹下來，幸好外送員已經離開，沒有人經過，沒釀成傷亡。19日上午，梧棲童綜合醫院附近，有機車腳踏車被吹倒，民眾等公車被風吹到站都站不穩。彰化芳苑海邊，也被民眾拍下，海浪被風吹得像沸騰的水！18日上午來到彰化芳苑，可以看到魚塭的水，真的就好像滾水一樣，不停攪動。網友上傳彰化芳苑海水像沸騰滾水（圖／翻攝網路）芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐：「我們現在這時候看到這裡，應該差不多是七八級左右，你看就類似我們水在滾，大鍋水滾的感覺。」苗栗沿海鄉鎮風也很大，有告示牌被吹倒，民眾加裝塑膠椅防傾倒，苑裡也傳出有玻璃被吹破。東北季風盛行時，氣流進入狹窄的台灣海峽，通風斷面面積縮小，使得台灣西半邊的氣流加速，會形成所謂的狹管、風洞效應！中部沿海地區昨天最大陣風測到八到十級（圖／民視新聞）根據氣象署觀測資料，台中梧棲11/18最大陣風10級，苗栗苑裡8級，彰化芳苑最大陣風8級。東北季風持續發威，這兩天是風最大的時候！聲源：台中氣象站主任吳佳蓉：「18日台中市大甲區的松柏站，及大安區的溫寮站，都觀測到平均風8級，陣風11級的強風，梧棲區則是平均風7級陣風10級，19日上午至20日晚上，台中市仍有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。」中部地區包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣，都已經被氣象署列為黃色警戒燈號，提醒民眾這兩天注意防範強風！原文出處：東北季風發威 中部海線風真透呼呼吹 更多民視新聞報導全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫民視影音 ・ 1 天前