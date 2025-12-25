規模6.1地震釀災 台東體中水管破裂、校舍損壞

監視器畫面一陣天搖地動，民眾跟店員嚇得拔腿往外狂奔，貨架上的物品散落一地。地牛大翻身，震央就在台東縣卑南鄉，這起規模6.1的強震，深度僅11.9公里，屬於極淺層地震。

氣象署地震測報中心主任吳健富說明，「這個地震它發生的原因，主要是歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊，在台灣東部做一個碰撞，歐亞大陸板塊跟菲律賓海板塊碰撞，在東部這邊，其實70%的地震都發生在這邊。」

猛烈搖晃，讓台東市區許多商店、貨架上的商品瞬間掉落，玻璃碎片與液體灑滿走道，不少正在吃晚餐的民眾驚慌奔逃，直呼「真得搖很大」。

廣告 廣告

台東民眾表示，「嚇一跳，趕快抱著小孩，東西丟了，趕快跑。」「要跑也來不及，那個警報，已經搖完了警報才來。」

這起地震全台有感，卑南鄉最大震度達5弱，鄰近震央的台東體中，更是災情慘重，校舍多棟建築出現嚴重損壞，不只擊劍館結構受損，學生餐廳的天花板也整片墜落；走廊上的水管爆裂形成瀑布，牆壁更是被震出巨大裂痕，校園內一地狼藉。

台東體中學生指出，「我們現在都在外面避難，都不敢進去到建築物裡面，因為怕有餘震。」

強震也導致台東監獄的圍牆發生龜裂，部分石塊崩落到路面，引發附近居民擔憂是否有收容人逃脫；獄方第一時間全面巡查，緊急聲明表示所有人員平安，並無收容人逃獄或受傷，請家屬與社會大眾安心。

交通運輸也受到地震衝擊。台鐵台東變電站電力跳脫，關山到金崙間一度停駛，並採公路接駁，直到晚間8時許才恢復通車；高雄捷運與輕軌也一度緊急停駛5分鐘進行巡軌。氣象署提醒，未來1到3週內，仍需留意可能發生規模5 以上的餘震。