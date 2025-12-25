規模6.1地震！ 台東體中「天花板破裂」 球員：險被砸到

受到地震影響，學校各處從牆壁到天花板出現大小裂痕。（圖／東森新聞）





台東縣卑南鄉24號發生規模6.1有感地震，最大震度為台東縣卑南5弱，其中在台東體中校內牆壁出現大小裂痕，天花板裂掉、砸到地上，還有球員直呼差點被砸到。另外在屏東也有感，有民眾晚餐煮到一半感受到地震，就趕快往外跑。

台東體中天花板破裂，大大小小塊的天花板散落在地板上，還有球員直呼差點被砸到，就在24號傍晚17點47分發生規模6.1地震，台東很有感，校園內牆面上的磁磚，也整片剝落掉在地上。

台東體中學生：「牆壁都是裂痕，有些玻璃都已經裂掉，我還滿害怕餘震，而且在外面也比較好跑出去，（待在）上面的話，可能會有很多意想不到的事情。」

受到地震影響，學校各處從牆壁到天花板出現大小裂痕，辦公室內櫃子、電風扇全都被搖到倒地，盆栽更是整個碎掉，廁所漏水，滴滴答答從天花板灑下來，還有好幾棟建築物水管破裂，導致學生宿舍沒有熱水可用，而校方也第一時間疏散學生，幸好沒有人受傷。

屏東民眾：「跑跑跑。」

晚餐煮到一半聽到警報聲響，民眾飯也不煮了趕快先跑，這才想起火還沒關，趕緊回到廚房關火，再逃到外面，同樣也有監視器拍下，地震當時，父母趕緊把2個小孩抱起來，緊靠在一起觀察搖晃情況，等稍微趨緩再離開。

而台東一間釣蝦場，池子更是劇烈晃動，客人全部驚慌逃跑。台東釣蝦場店員：「就是站在那邊不知所措，就說怎麼辦就拿著竿子跑了，（蝦池）很像海嘯海浪，整個很可怕這樣。」

這回芮氏規模6.1地震，深度為11.9公里，震央位於台東縣政府，北方10.1公里，最大震度5弱，在台東縣卑南、花蓮縣及屏東縣也有4級。

氣象署地震測報中心主任吳健富：「我們還是要防範，可能有5.5到6之間的餘震，會在地震事件後，大概三天到一個禮拜之間，民眾還是要注意，後面餘震的發生。」

地牛翻身各地有感，也讓很多民眾嚇了一大跳。

