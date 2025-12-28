規模7地震能量等同16顆原子彈！「1原因」放大效應北部超晃 專家曝一事萬幸

規模7地震能量等同16顆原子彈！中央氣象署指出，因震央接近北部，加上盆地與高樓結構的放大效應，使北部搖晃特別有感。圖／中央氣象署

宜蘭外海27日深夜11時05分發生規模7.0地震，震源深度72.8公里，屬中層地震，全台有感搖晃，最大震度4級，就連外島金門也測得1級震度。對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋直言，「好險地震深度比較深，否則台灣本島震度一定不只4級，只能說是萬幸。」

2025首度出現規模7地震 郭鎧紋：能量約相當於16顆原子彈

郭鎧紋表示，這起地震是2025年以來首度出現的規模7地震；前一次同等級的地震發生在2024年4月3日的花蓮地震。他分析，在此次規模7.0地震發生前，台灣已經有632天未出現規模6.5以上的地震，因此這次強震發生後，強震週期需重新計算。

針對規模7.0地震的破壞力，郭鎧紋說明，其能量約相當於16顆原子彈，這次地震是因菲律賓海板塊向西北方向隱沒至歐亞大陸板塊之下所引發，且震央深度較深。他也提醒，這起規模7.0大地震之後，未來一週該地區仍可能出現餘震，預估規模約落在5.5至6之間。

他也提到，這起深夜地震發生在東部海域、位於龜山島外側，成因是菲律賓海板塊自琉球海溝向北隱沒至歐亞大陸板塊下方的深層活動。以龜山島周邊、宜蘭外海來看，過去地震主要有兩種類型，一種為較深層的菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊隱沒帶活動，另一種則是較淺層、由沖繩海槽擴張所引發，兩者皆具備發生規模7以上地震的潛力。

為何最大震度只有4級？陳文山：震央位置較深

根據《TVBS新聞網》報導，台大地質系名譽教授陳文山則指出，此次地震規模雖達7.0，但宜蘭與台北的震度僅有4級，主要原因在於震央位置較深，使地震能量在傳遞至地表時有所減弱。

他進一步說明，這起地震屬於「菲律賓海板塊隱沒帶地震」，該隱沒帶範圍相當廣，從花蓮一路延伸至台北，且由南向北震源深度逐漸加深。過去發生在靠近台北地區的地震，多為深層地震，震源深度常達100至200公里，因此地表的震感相對不明顯。

震度圖。圖／中央氣象署

全台有感！北部尤為明顯 中央氣象署：盆地與高樓結構放大效應

中央氣象署地震測報中心主任吳健富也提到，昨天的地震是由板塊在花蓮一帶向北隱沒所引發，震源深度為72.8公里，屬於中層地震。震央附近在前一段時間也曾發生規模6以上的地震；統計今年以來，全台已發生5起規模6以上地震，而此次震央所在的宜蘭一帶，原本就較常出現深度約60至70公里的中層地震。

這起規模7地震全台皆有感，尤其北部地區民眾感受到明顯搖晃。吳健富指出，由於震央接近北部，加上盆地與高樓結構的放大效應，使北部地區的震感特別明顯。

張育萌讚陳達毅迅速應對 「領帶歪斜」凸顯公務員的珍貴與辛勞

台灣世代共好協會理事長張育萌在臉書表示，氣象局地震測報中心在此次深夜地震的迅速反應值得掌聲。這次地震台中以北幾乎所有地區震度達4級，全台各地皆有明顯感受，花蓮地區搖晃時間長達21秒，雙北、桃園、新竹等地則持續約10秒。地震發生後僅15.2秒，國家級警報即發送至民眾手機，第16.3秒又加發至連江、金門及澎湖。

他特別讚揚地震中心科長陳達毅迅速應對，地震不到1小時便召開記者會，釐清資訊、準備投片及麥克風，向全國民眾報告正確資訊，安撫民眾情緒。張育萌回憶，3年前台東關山地震時，陳達毅當時還是課長，1天內就出現超過50次餘震，當時氣象局同仁常需連夜分析地震資訊，幾乎24小時未合眼。此次深夜記者會，他注意到陳科長的領帶歪斜，也凸顯了台灣這些專業公務人員在緊急時刻全力以赴的珍貴與辛勞。

張育萌在臉書讚揚地震中心科長陳達毅。圖／翻攝自張育萌臉書



