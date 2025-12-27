規模7地震！新北丹鳳高中前天橋磁磚掉落 禁止通行

27日晚間23時05分，全台出現有感地震，根據消防署資料顯示，此次地震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，台灣東部海域，深度達72.8公里處，芮氏規模7.0強震，目前尚未傳出重大災情，不過在新北市丹鳳高中前天橋，疑似因為地震緣故，大片磁磚掉落，所幸當時沒有路人行經，無人受傷，目前現場已經拉起封鎖線，禁止通行，以免發生危險。

此外，地震發生後在新北市消防局接獲2起電梯受困事件，分別位於新店區跟板橋區，目前狀況皆已經解除，所幸也沒有人員傷亡。

廣告 廣告

新北市丹鳳高中前，天橋磁磚掉落，目前已拉起封鎖線。（圖／新北市消防局提供

新北市丹鳳高中前，天橋磁磚掉落，目前已拉起封鎖線。（圖／新北市消防局提供）

延伸閱讀

影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬

彰化男持西瓜刀揮舞恐嚇路人！檢方聲請暫時安置

國1驚傳火燒車！南下車流回堵至大華系統 3人驚險逃生