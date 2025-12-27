規模7大地震全台狂搖！Threads「瞬間被洗版」網嚇壞

生活中心／周希雯報導

今（27）日23點21分發生規模7.6地震，預估震度宜蘭縣7級最強，全台都感受到激烈搖晃，尤其北部高樓層相當有感。發生地震第一時間、國家警報大響，不少已經準備入睡的民眾都嚇醒，並發文驚喊「地震也太大了吧」、「腦袋一片空白」，Threads如今也被地震文洗版。

台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，位置在宜蘭縣政府東方32.3公里、位於臺灣東部海域，地震深度：72.8公里。民眾陸續在Threads發文，「地震大家沒事吧」、「我真以為我家要垮了」、「我家天花板裂了」、「當台灣人開始跑，你就知道這不是普通地震了」、「我手都還在發抖心跳還沒穩」、「我直接腦袋一片空白」、「這地震真的有大到」、「宜蘭的朋友沒事吧」。





原文出處：深夜規模7大地震全台狂搖！Threads「瞬間被洗版」網嚇：腦袋一片空白