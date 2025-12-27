規模7強震全台有感！上下左右狂晃 民眾被震醒：921既視感

生活中心／楊惟甯報導

23:05發生規模7.0地震。（圖／中央氣象署）

27日深夜23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，劇烈搖晃瞬間驚醒無數正進入夢鄉的民眾。由於震幅巨大且全台有感，PTT、Threads及Facebook等社群平台在短短數分鐘內湧入爆量討論，不少網友餘悸猶存，紛紛驚呼：「這是繼921後體感最明顯的一次！」

根據中央氣象署測報資料，這起強震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，震源深度為72.8公里，屬於中層地震。此次震災影響範圍極廣，全台多達17個縣市最大震度皆達4級。許多網友描述，震響發生時先是感受到明顯的「上下彈跳」，隨後緊接而來的是持續且劇烈的「左右晃動」，強大的能量釋放讓房屋發出陣陣聲響，不少在睡夢中的民眾更是驚慌起身找掩護。

隨著國家級警報全台狂響，社群討論區也掀起熱議。許多經歷過921地震的網友直言，這次地震的搖晃頻率極其恐怖，「心跳真的漏了好幾拍」、「這是繼921後體感最明顯的一次！」、「那個震法真的有921的既視感，牆壁都發出聲音」。

地震發生以後，高雄捷運全線暫停行駛、台中捷運降速行駛，預計23時28分恢復。機捷部分，行控中心指示全線停駛。中央氣象署也將在23時50分進行說明。

