規模7強震在看「阿凡達3D」！觀眾嚇壞反應曝光

生活中心／李明融報導

2025年尾全台不平靜，本月27日晚間23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，地震深度72.8公里，台北市最大震度4級。明顯劇烈搖晃讓大家瞬間以為921大地震又要發生，然而有民眾表示地震當下正在看「阿凡達」系列電影新作「阿凡達：火與燼」3D版本，整個影廳劇烈搖晃，傻眼表示「還以為自己買到4D」。





規模7強震在看「阿凡達3D」！劇烈搖晃「跑不了」觀眾嚇壞：以為買到4D

27日晚間23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，北部地區最大震度4級。（圖／氣象署提供）

昨（27日）晚間23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里 ，台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台感受明顯搖晃，北部地區最大震度4級；有民眾表示地震當下正在看「阿凡達：火與燼」3D版本，電影開播大約半小時，先是感受到地板有劇烈震動，接著座位開始猛烈左右搖晃，起初還以為是電影院的設備太先進，加上影廳沒有中止並繼續播放電影，誤以為有「4D版本」的體驗，，直到發現搖晃頻率與電影劇情完全對不上，現場才開始出現恐慌騷動。

規模7強震在看「阿凡達3D」！劇烈搖晃「跑不了」觀眾嚇壞：以為買到4D

有民眾一度以為看到4D版本的阿凡達，同時也質疑SOP 是否存在安全疏失。（資料照，非當事人／民視新聞網）

由於該場次幾乎滿場，且影廳內環境昏暗、通道狹窄，觀眾完全「跑不了」，地震過後全場觀眾紛紛掏出手機關心災情或打電話向家人報平安，民視新聞網記者採訪現場觀眾，受訪觀眾無奈表示「我真的以為阿凡達拍片技術又更高了」、「只有兩個安全逃生口，當下根本不知道往哪衝」。不過，也有部分民眾提出質疑，認為地震發生當下，影城並未第一時間停止播放或亮起場燈疏導，質疑 SOP 是否存在安全疏失。對此，氣象署提醒，未來一週仍不排除有規模 5 以上餘震，民眾務必提高警覺。

