規模7強震夜襲東北角！宜蘭搖到最有感 縣府急喊：建物異常立刻撤離

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

深夜強震驟然來襲。今（27）日晚間23時05分，台灣東北部海域發生芮氏規模7.0地震，宜蘭地區感受明顯搖晃，首當其衝。宜蘭縣政府隨即發布緊急提醒，指出目前災情仍在全面盤點中，呼籲民眾保持冷靜，不必過度恐慌。

宜蘭縣政府緊急發布提醒民眾注意地震後周邊狀況（圖/宜蘭縣政府臉書）

縣府強調，地震過後仍可能出現餘震，民眾應避免進出疑似受損的建築物；若發現房屋結構出現異常、瓦斯疑似外洩，或電線掉落等危險情況，務必立即撤離至安全處所。如有人員受傷或發現重大災害狀況，請第一時間撥打119通報，以利救援單位迅速介入。

宜蘭縣政府表示，已責成相關單位加強巡查與應變作業，後續若有最新災情或因應措施，將即時對外說明。

