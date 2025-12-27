規模7強震水塔被震破大噴發！「樓梯間變瀑布」網：目前最慘

生活中心／徐詩詠報導

27日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域。明顯搖晃讓全台幾乎都有感，不少民眾更是嚇得倉皇逃生。有民眾指出，自己家中的水塔疑似因地震破裂，讓他們逃生梯間往宛如小型瀑布。









規模7強震「水塔被震破」大噴發 「樓梯間變瀑布」網傻眼：目前這裡最慘

民眾邊逃生邊閃躲漏水。（圖／zankai_0203授權提供）

該民眾在Threads上分享地震發生時自己逃生過程，只見該社區逃生梯間中，上方不停地有漏水往下灑，讓整個梯間宛如小型瀑布，該民眾也只能邊跑邊閃躲，表示：「戰地記者⋯水塔漏水。」有網友看完則說「目前看這裡最慘」。

原文出處：規模7強震「水塔被震破」大噴發！「樓梯間變瀑布」網傻眼：目前這裡最慘

