規模7強震狂搖板橋社區降磁磚雨 住戶：都更趕不上建築崩塌的速度

新北市板橋區中山路二段一處社區大樓磁磚嚴重剝落。 圖：翻攝@teresa_wu1208 Thread

[Newtalk新聞] 宜蘭外海27日深夜11點5分發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，雙北地區震度達4級。新北市板橋區中山路二段的一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，7樓外牆大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，重重砸向行人通行區域。目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的60秒生死瞬間。

一名住戶在社群平台threads發文還原驚悚經過，直呼「差點就沒命了」。該住戶表示，自己剛走過家門口不到一分鐘，後方隨即傳來如爆炸般的巨響，回頭一看，地上已滿是碎裂的水泥塊與大片磁磚。如果當時腳步慢一點，或停下來回個訊息，現在照片裡躺在地上被圍起來的「可能就是我。」

廣告 廣告

這場強震也揭露了卡關多年的都更困境，該社區外牆老舊問題由來已久，周邊早已張貼多張「注意掉落物」的警告告示，但此次 7.0強震讓防範措施形同虛設。現場掉落物不僅有薄磁磚，甚至包含沉重的水泥結構塊，住戶形容就像是「從天而降的大石頭」，若砸中行人，後果不堪設想。

發文住戶質疑，該社區目前正處於「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」流程中，雖然居民已有高度共識，但程序在公部門層層審核下已歷時多年，遲遲未有進展。都更的速度「似乎已經趕不上建築崩塌的速度。」這類隨時可能奪命的老建築究竟還要等待多久才能改建？難道非要等到發生人命關天的大事，相關單位才會加速審查？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

規模7.0強震深夜襲台 交通、水電、通訊皆正常全台報平安

宜蘭外海昨規模7.0地震！蔣萬安：北市39件災情 大多處理完畢