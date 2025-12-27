規模7強震花蓮人速食店「0人移動」！店員冷回：刷載具嗎

生活中心／徐詩詠報導



身處斷層帶的台灣，時常都有大大小小的地震，地震發生地區又以宜花東地區較為頻繁。昨（27）日23時05分宜蘭外海發生規模7強震，幾乎是全台有感。不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間。不過，有網友分享，當地震發生時，位於花蓮的速食店有不少民眾正在用餐，但面對強震幾乎是「0人移動」，顧客都淡定坐在位子上，讓網友驚呼「難道跑了就不是花蓮人嗎？」





一名網友在Threads上分享一段影片，並說：「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人。」當強震發生時，位於花蓮的速食店內仍有不少顧客正在用餐，地震強度已經讓吊燈明顯晃動，但座位上至少3組客人仍淡定用餐，完全沒有要起身的意思。

面對強震花蓮人們淡定吃炸物與點餐，完全無逃生的想法。（圖／da_chin_is___授權提供）該網友還說，自己在地震當下因為剛點完餐，還被店員要求「先結帳」，在一邊晃動的情況下，被對方詢問「有綁載具嗎」。相關畫面曝光後，不少網友傻眼表示：「經歷過921後的台灣人，遇到地震都能繼續吃飯」、「還點餐」、「不可能這麼淡定耶」、「沒有花蓮人會在乎這種小地震」、「看來花蓮人不愧是見過世面的一群」。

有民眾分享強震當下還被店員要求先結帳。（圖／da_chin_is___授權提供）









