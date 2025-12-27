規模7強震警報慢15.2秒才響？氣象署說明：震源較深、位於外海

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

今（27）日深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署於地震發生後15.2秒發布國家級警報，幾乎全台各縣市皆收到通知，隨後再針對離島加發第二報。氣象署說明，由於此次地震震源較深且位於外海，因此警報發布時間相對較晚。

今（27）日深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震。（圖／中央氣象署）

陳達毅指出，這起地震震央位於宜蘭外海，地震深度72.8公里，與菲律賓海板塊向北隱沒、與歐亞板塊碰撞有關，屬於板塊隱沒帶地震。由於震源深、影響範圍廣，北部與中部最大震度達4級，南部也有3級，全台明顯有感，因此對各縣市發布國家級警報。

陳達毅進一步表示，各地搖晃時間明顯，以最大震度4級的花蓮為例，搖晃約21秒，台北、新北、桃園、新竹、苗栗等地約10秒左右；此次地震類型與今年8月27日宜蘭外海規模6.1、深度108公里地震相近，但規模更大，不排除未來一周內仍可能出現規模5.5至6.0的餘震，提醒民眾提高警覺、留意後續地震動態。

