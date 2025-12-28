規模7強震「北部晃到暈」原因曝！郭鎧紋點出日本1作法：應正視

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

全台有感！昨（27）日晚間23時5分，宜蘭縣政府東方 32.3 公里海域發生規模7.0強震，強度僅次於921大地震、去（2024）年0403強震，多縣市最大震度4級，讓許多民眾餘悸猶存。對此，前地震測報中心主任郭鎧紋今（28）日指出，地震長週期波傳到台北盆地，會因共振效應被無限放大，台灣應參考日本相關作法。

郭鎧紋表示，日本高樓一直在增加，東京最近增加1000棟「超高層」建築，也就是超過50公尺，如果10層樓震動週期是1秒的話、20層就是2秒、30層就是3秒，超過1秒就屬於較長的週期；很不幸的是，這種長週期的波如果傳到台北盆地的話，就會被無限放大，會有共振效應。

因此，郭鎧紋說明，日本有「長週期地震警報」，總共分為4階，最嚴重的話書櫃之類的都會倒下來，3階則是幾乎無法走路，只能用爬的。他呼籲，台灣應該要正視這個問題，跟下個地震比時間，看能否改善台北盆地所面臨的困境。

快新聞／規模7強震「台北晃到暈」！郭鎧紋「點出日本1作法」曝原因

前地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／民視新聞）

媒體追問，本次地震與0403花蓮大地震相隔不久，且均為規模7.0以上，是否比較罕見？郭鎧紋回應，日本最近宣布已經進入大地震時代，他也分析台灣，2022年地震非常多，規模6以上有12起，最有名的是台東關山、池上；2023年稍微緩和；2024年又有10幾起，最近真的蠻多的。

至於本次大地震前，疑似有民眾拍到「地震光」，郭鎧紋解釋，岩石破裂本來就會發出聲音就是地鳴，發出光就是地震光，而這次地震發生時在半夜，所以光比較容易看到，這是正常的物理現象，並不是什麼神奇的事情。

