規模7強震 桃機天花板掉落 航廈影響出爐

12月27日深夜23時5分台灣東部海域發生規模7強震，桃園國際機場第二航廈C1、C5、C7候機室及行李轉盤等部分輕鋼架天花板掉落，另有個別電梯、電扶梯及電車一度停駛。桃機公司第一時間即啟動緊急應變機制，派員進行巡檢與安全管制，確保旅客及作業人員安全。

桃機公司說明，經初步盤點，受影響區域包含候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，相關掉落物均已即時清除，並完成必要之封鎖與處理。事件中有兩位旅客被輕鋼架天花板掉落砸到，幸未造成人員受傷，目前旅客安全無虞。

桃機公司表示，目前航班起降及整體營運大致正常，已要求相關單位加強後續巡檢與結構安全確認，並持續掌握各項設施狀況，確保機場營運及旅客服務品質。如有最新處理進度，將即時對外說明。

