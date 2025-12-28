規模7.0地震全台有感！ 黑柴被強震嚇到腿軟

住在13樓的民眾分享家中柴犬被嚇得不知所措、站都站不穩。（圖／Threads@connieyachun授權提供）





強震來襲，不僅人類驚慌，毛小孩也受到巨大驚嚇！網紅卡特拍下愛犬全身發抖的畫面，令人不捨；也有住在13樓的民眾分享家中柴犬被嚇得不知所措、站都站不穩。然而，宜蘭一間農場的飼主在確認動物狀況時，卻意外發現「水豚君」表現得超級淡定。



地震發生前，一隻名為「蘇喜」的黑色柴犬似乎提前感知異狀，瞬間彈起；緊接著劇烈搖晃讓牠嚇得連站都站不穩，即便聽到飼主呼喚，仍一度僵在原地，顯得相當害怕。網紅卡特也分享了愛犬「Pumpkin」的影片，只見Pumpkin被地震嚇得身體顫抖，卡特趕緊將其擁入懷中安撫，不斷說著：「沒事齁，Pumpkin，沒事沒事。」但狗狗似乎仍驚魂未定。

廣告 廣告

在 Threads 查看



除了狗狗，貓咪的反應也相當劇烈。一名上班中的新北網友透過監視器發現，家中貓咪先是左右張望、集體「當機」，接著四隻貓咪接連衝進桌底躲避；唯獨其中一隻相當淡定，繼續躺在床上，絲毫未受影響。而在震央附近的宜蘭，也有店家監視器拍下鏡頭劇烈晃動、貓咪四處逃竄的畫面，讓飼主看了相當心疼。

在 Threads 查看

同樣位於宜蘭冬山鄉的一處農場，監視器記錄下水豚們的反應。原本悠哉吃草的水豚，感受到震動後突然開始小跑步，彷彿想避難；但短短約3秒後，所有水豚幾乎同時放慢腳步，停下來觀察四周。飼主原想確認動物安全，結果發現水豚「有跑，但不多」，反應相當淡定。網友紛紛留言笑稱：「只跑幾步是為了尊重一下地震」、「這面對大地震的態度，像極了台灣人」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

罕見！連2年發生規模7以上地震 台灣10大地震一次看

地動欸！釣蝦場秒變「造浪池」 民眾嚇：褲子都濕

網傳地震「7樓或7樓倍數比較晃？」 網友猜1原因

