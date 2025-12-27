規模7.0地震能量達16顆原子彈！郭鎧紋：若「深度淺」台北盆地可能很嚴重

記者高珞曦／綜合報導

宜蘭縣政府東方32.3公里（台灣東部海域）27日深夜11時5分發生規模7.0地震，台中以北達最大震度4級，地震專家郭鎧紋推估，本次釋放能量相當於16顆原子彈，幸而深度較深，如果深度淺，台北盆地狀況可能會很嚴重。

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，台中以北多地測得最大震度4級。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

據中央氣象署觀測紀錄，台灣東部海域（宜蘭縣政府東方32.3公里）27日深夜11時5分發生規模7.0顯著有感地震，台中以北測得最大震度4級，台灣本島與離島均列入國家級警報範圍。

氣象署將全台本島、離島都列入國家級警報的警戒範圍。（圖／中天新聞）

據《中時新聞網》，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，上1次規模6.5以上的地震是2024年0403花蓮地震（規模7.1），和本次地震相距達632天，超過平均間距紀錄397天，期間氣象署未測得規模6.5以上的地震紀錄。

郭鎧紋表示，規模7釋放的能量約相當於16顆原子彈，不過這次主震深度較深，他推測未來的餘震將較為緩和，搖晃程度應不會像這次那麼明顯。

