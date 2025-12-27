規模7.0地震能量達16顆原子彈！郭鎧紋：若「深度淺」台北盆地可能很嚴重
記者高珞曦／綜合報導
宜蘭縣政府東方32.3公里（台灣東部海域）27日深夜11時5分發生規模7.0地震，台中以北達最大震度4級，地震專家郭鎧紋推估，本次釋放能量相當於16顆原子彈，幸而深度較深，如果深度淺，台北盆地狀況可能會很嚴重。
據中央氣象署觀測紀錄，台灣東部海域（宜蘭縣政府東方32.3公里）27日深夜11時5分發生規模7.0顯著有感地震，台中以北測得最大震度4級，台灣本島與離島均列入國家級警報範圍。
據《中時新聞網》，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，上1次規模6.5以上的地震是2024年0403花蓮地震（規模7.1），和本次地震相距達632天，超過平均間距紀錄397天，期間氣象署未測得規模6.5以上的地震紀錄。
郭鎧紋表示，規模7釋放的能量約相當於16顆原子彈，不過這次主震深度較深，他推測未來的餘震將較為緩和，搖晃程度應不會像這次那麼明顯。
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
1227宜蘭地震不斷更新
7.0強震！晚間23:05分東北海域深層地震 駭人畫面曝光了
深夜猛震全台狂搖！規模7強震直擊宜蘭 雙北4級有感、北捷緊急降速
專家曝大地震「搖晃秒數」示警：未來一週注意5.5～6.0餘震
1227深夜發生大地震，氣象專家組成的粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（28）天凌晨發文提醒，未來一週注意5.5～6.0餘震。
深夜搖好大！宜蘭外海00:45再發生規模4.7地震
28日凌晨0時45分，台灣東部海域發生規模4.7的地震，震央位於北緯24.64度、東經122.05度，地震深度為60.8公里，震央距離宜蘭縣政府東南東方約30.8公里，最大震度達到3級，疑似是27日晚間23時05分台灣東部海域7.0強震的餘震。