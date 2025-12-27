規模7.0地震釀災情！桃園機場二航廈天花板受損掉落2名旅客被砸到

強震後輕鋼架天花板掉落，桃機立即派員修復。 圖：桃機提供

[Newtalk新聞] 宜蘭外海27日深夜11點05分發生芮氏規模7地震，其中震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度達72.8公里。強震襲來，全台有感，國家警報狂響，雙北、宜蘭、基隆、桃園等多個縣市的震度高達4級。桃園國際機場第二航廈部分候機室及行李轉盤發生天花板掉落，有兩名旅客被砸到，幸未受傷，相關區域已完成封鎖與處理；桃園捷運則已恢復正常行駛。

桃園國際機場股份有限公司說明，經初步盤點，桃機第二航廈部分設施27日晚間受地震影響，包含C1、C5、C7候機室及行李轉盤等區域，出現輕鋼架天花板掉落情形，另有個別電梯、電扶梯及電車曾短暫停駛。桃園機場公司於第一時間啟動緊急應變機制，派員進行全面巡檢與現場安全管制，以確保旅客及作業人員安全。

桃園機場公司指出，受影響範圍涵蓋候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，所有掉落物均已完成清除，並依需要進行封鎖與後續處理。事件中有2名旅客遭輕鋼架天花板掉落波及，所幸未造成實質傷害，目前旅客安全無虞。目前航班起降與整體營運狀況大致正常，已責成相關單位加強後續巡檢及結構安全確認，並持續掌握各項設施運作情形，以確保機場營運順暢。

桃園大眾捷運股份有限公司表示，經確認地震搖晃停止後，A1台北車站至A22老街溪站全線列車以慢速進站疏散車上旅客，列車接續巡軌。目前全線已完成巡檢，軌道、號誌、供電等系統確認無異常狀況，正線各列車恢復正常行駛，本事件造成受影響列車為17列，約2900名旅客受到影響，目前系統已恢復正常營運，班距正在調整中。

