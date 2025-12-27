規模7.0地震「搖到地裂」？新莊馬路驚見「大裂縫」 網挖對比照嚇傻

記者鄭玉如／台北報導

一名網友經過新北市新莊宏匯廣場路口，發現柏油路疑因地震出現「地裂」。（圖／網友gigaliu授權提供，未經同意請勿轉載）

今（27）日晚間23時05分，宜蘭頭城外海發生芮氏規模7.0地震，搖晃劇烈全台有感。一名網友經過新北市新莊宏匯廣場路口，發現柏油路疑因地震出現「地裂」，不少人嚇壞表示「太扯了吧」。

一名網友行經新莊宏匯廣場路口，發現柏油路疑因地震出現裂縫，拍下在Threads發文表示「等等，宏匯路口這個大裂痕，印象中應該沒那麼大的吧」，照片引發討論。

不少人表示「先通報1999吧！叫人來檢查」、「地下管線要檢查，容易天坑龜裂」、「搖到地裂？」，還有人用Google Maps找出先前的照片做比對，發現先前確實就有裂縫，只是比較小，「之前就有，但你的感覺更裂了」。原PO事後回應「前陣子好像沒那麼開，現在的又更開了一點」、「目前看（附近）是還行，都沒其他太大的變動」。

廣告 廣告

本次地震觀測到最大震度為4級，包括宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。震度3級地區為高雄市、屏東縣，震度2級地區是連江縣、澎湖縣，金門縣則為震度1級。

更多三立新聞網報導

全台被搖醒！規模7.0地震 19萬人看地震直播嚇壞：不敢睡了

台人愛吃「東方起司」！醫揭「別買散裝」：恐吞一級致癌物

一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾

洗毛衣別丟洗衣機！家事達人揭「正確步驟」：不縮水、不變形

