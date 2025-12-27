規模7.0地震「日本也有最大震度3級」2地海嘯預報！網曝驚恐瞬間

記者高珞曦／綜合報導

台灣宜蘭外海27日深夜11時5分發生規模7.0顯著有感地震，台灣最大震度4級，遠至日本沖繩縣也測得最大震度3級，日本氣象廳針對南方的宮古島、八重山地區發布海嘯預報，也有日本網友透露地震當下的驚恐畫面。

台灣宜蘭外海27日深夜發生規模7.0有感地震，遠至日本沖繩局部地區都有晃感。圖為宜蘭1227地震之最大地動速度圖。（圖／翻攝自台灣中央氣象署官網）

據台灣中央氣象署觀測紀錄，台灣東部海域27日深夜11時5分發生規模7.0地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。同時日本氣象廳也觀測到，沖繩縣石垣市、與那國町、竹富町最大震度3級，以及同縣的宮古島市、多良間村最大震度1級。

據日媒《TBS》報導，日本氣象廳在當地時間28日凌晨12時13分（台灣時間27日深夜11時13分）發布「海嘯預報」（津波予報），範圍包含日本沖繩群島的宮古島、八重山地方，不過截至目前未有海嘯發生風險，但若進行海釣、海水遊樂等，仍要關注周圍海面狀況的變化。

日氣象廳觀測到沖繩群島最大震度3級。（圖／翻攝自日本氣象廳官網）

此外，不少日本旅客在網路分享遭遇地震的驚人瞬間，有人在桃園機場直擊機場建築物在地震當下劇烈搖晃，眾人都躲在桌子下避難，還有人位在台北市的旅館裡，「一開始我以為是自己貧血頭暈，接著就感覺到長約10秒的左右搖晃，很恐怖」。

