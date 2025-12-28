規模7.0強震撼動全台！核安會輻射偵測即時連線 核廢料場區現況曝

核廢料乾式儲存場。 圖：翻攝moea.gov.tw

[Newtalk新聞] 宜蘭外海27日深夜11點5分發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里。位於新北市永和區的核能安全委員會立即啟動連動機制，確保120個監測站數據無任何異常。已要求相關單位維持「局部動員」狀態，守護國家核能與輻射安全。

地震發生時，核安會「核安監管中心」第一時間利用「專線電話」直通核一、核二、核三廠的主控制室。雖然強震導致全台有感，但透過即時監控系統顯示，各機組地震儀雖有動作，但重要參數均在安全範圍內。監管中心也同步與中央氣象署維持熱線，確保在餘震不斷的情況下，能第一時間掌握核電廠建築物的加速度值（g值）是否超標。

在輻射安全方面，核安會轄下的「輻射偵測中心」也同步緊盯全國120個固定式監測站。中心人員連夜檢視包含離島在內的環境輻射數值，確認在強震過後，台灣境內的環境輻射水平完全正常。偵測中心強調，地震雖然劇烈，但並未對核能設施的圍阻體造成任何破損，目前各項監測曲線平穩，民眾最擔心的輻射外洩疑慮在專業數據面前「完全不存在」。

核廢料安全方面，針對蘭嶼低放貯存場及各廠內的乾式貯存設施，核安會「物料管制組」已要求現場管理單位進行結構性巡檢。初步查核回報，所有放射性物料設施均正常運作。國家能源與輻射防線在核安會多單位協作下，成功守住第一波強震衝擊，目前回報一切平安。

核安會表示，由於7.0強震能量龐大，後續餘震恐持續一週。核安會已要求相關單位維持「局部動員」狀態，各級值勤同仁將維持24小時警戒。核安會呼籲，面對強震，政府已建構完備的監管、偵測與管制三道防線，請民眾以官方發布的消息為主，不必過度恐慌，國家核能與輻射安全目前正處於最嚴密的守護之中。

