規模7.0強震深夜襲台 交通、水電、通訊皆正常全台報平安

台灣東部海域27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震。

台灣東部海域27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度72.8公里，全台多地明顯有感。地震發生後，各項交通與民生基礎設施立即啟動安全應變，目前均未傳出重大災情。

交通方面，高雄、桃園、台中等地捷運一度採取停駛或降速行駛措施，台北捷運也依SOP進行慢速巡軌與設備檢視，完成巡檢後，各捷運系統均已恢復正常營運。高鐵與台鐵列車全程正常行駛，高速公路及省道未傳災情，國道5號全線通行順暢。

能源與公共設施部分，公用氣體、油料管線及輸電線路運作正常。核能安全委員會表示，核一廠地震儀有動作，已啟動巡視作業，初步確認機組無異常，核二廠、核三廠運作正常。台灣電力公司表示，各水力、火力及核能電廠皆正常運轉，僅宜蘭南澳地區於23時05分短暫停電，已於23時15分完成復電；自來水系統未接獲停水通報，供水正常。

此外，通訊服務維持穩定，水庫及相關水利設施未見異常，竹科、中科與南科等科學園區運作正常；林業單位查核新竹泰崗溪及花蓮馬太鞍溪堰塞湖，均未發現異狀。核能安全委員會指出，核一廠地震儀有動作，已啟動巡視作業，初步確認機組無異常，核二廠與核三廠亦運作正常。

根據 中央氣象署 說明，這起地震屬中層地震，影響範圍廣，但整體狀況穩定，相關單位將持續監測餘震情形，提醒民眾留意安全，目前交通與民生設施均已回報平安。

