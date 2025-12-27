規模7.0強震襲台 台積電啟動SOP、三大科學園區與核電廠現況一覽

宜蘭外海27日晚間23時05分發生芮氏規模7.0強震，全台瞬間劇烈搖晃，多縣市震度達4級，這場深夜驚魂不僅觸發核一廠地震儀動作、導致竹科部分人員疏散。針對外界高度關注的半導體產線安危，「護國神山」台積電（2330）已火速做出回應，第一時間說明廠區現況。

台積電最新現況

台積電稍早發布聲明，受27日深夜強震波及，新竹科學園區內有少數廠區震度已達疏散標準。台積電強調，「以人員安全為第一優先」，當下即刻依據標準緊急應變程序（SOP），安排相關廠區人員進行室外疏散並完成清點。

公司也指出，經初步盤點檢視，目前各廠區的工作安全系統運作均維持正常，後續將持續嚴密監控，確保營運安全。

竹科、中科與南科現況一覽

根據各管理局最新回報，新竹科學園區整體供電維持正常，不過生醫園區內有部分大樓發生電梯故障，導致受困情形；龍潭園區則有部分廠商在第一時間緊急疏散員工至戶外避難，所幸人員均已安全返回建築物內。

相較於北部，中南部園區運作相對穩定。中部科學園區回報目前維持正常運作；南部科學園區方面，地震儀測得台南園區震度約為3級（11.0 Gal），高雄與楠梓園區則為2級（分別為4.1 Gal與3.4 Gal）。經確認，南科轄下各園區內的廠商營運生產線以及新建工程項目，均未受此次地震影響，一切運作如常。

核電廠安全嗎？

針對核能安全，核安會已密切監控。核一廠因偵測到震波，廠內地震儀動作，工作人員正依標準程序巡視檢查，並確認圍阻體底層測得的最大加速度數值，初步檢查機組並無異常。至於核二廠與核三廠運作均確認無異狀。核安會強調，將持續嚴密監控各電廠後續狀況，確保能源供應與核能安全無虞。