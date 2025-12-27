規模7.0強震！他疑似捕捉「地震光瞬間」喊：馬上就來了...

生活中心／徐詩詠報導

今（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，激烈搖晃讓不少民眾倉皇逃生，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。一名網友就在社群上透露，自己當時正在新北蘆洲的住家內，家中監視器疑似拍到「地震光」的瞬間，並說閃完後強震馬上就來了。

該網友分享家中監視器畫面，只見天空突然出現一道亮光，過沒多久監視器開始收錄到劇烈晃動的巨大聲響。該網友則心有餘悸表示：「打了個雷，馬上就大地震了。

廣告 廣告





原文出處：宜蘭外海規模7.0強震！他疑似捕捉「地震光瞬間」嚇喊：馬上就來了...

更多民視新聞報導

規模7強震火鍋店「外牆磁磚全噴」！影片曝民眾嚇：進退兩難

深夜狂搖嚇醒！規模7地震來襲 衣櫃門板當場掉落

震撼全台！核電廠暫無異常 捷運、高鐵降速行駛

