規模7.0強震！他錄下「2吊燈變吊扇」驚人畫面曝

生活中心／徐詩詠報導



昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域。激烈搖晃讓不少民眾倉皇逃出室外。後續在社群上也陸續有網友分享強震發生時家中情況。一名網友分享強震的劇烈搖晃，讓他家中2盞吊燈直接瘋狂旋轉，乍看之下以為是吊扇。誇張畫面曝光後吸引大量觀看。

一名居住在新北市中和區的民眾，在Threads上分享地震發生時，位於24樓的家中當下情況。只見原本掛在天花板上的2盞吊燈，受到強震引起的劇烈左右晃動下，當場開始瘋狂旋轉，乍看之下宛如另類的吊扇。該網友則表示：「阿燈：『我一個大跳，直接把氣氛拉到最高。』」

規模7.0強震太誇張！他錄下「2吊燈自動變吊扇」狂轉畫面曝光

27日宜蘭外海發生規模7.0強震。（圖／氣象署提供）

多數網友看完也傻眼，紛紛留言「24樓地震感覺超嗨」、「我住2樓就很害怕了，你24樓還這樣錄影。若是我，真會心臟病發。我太害怕了」、「好擔心地震，看到這個影片開始擔心兩個燈打架撞一起（雖然知道慣性應該不會打到」。

吊燈因地震快速甩動。（圖／hlee.eth授權提供）























原文出處：規模7.0強震太誇張！他錄下「2吊燈自動變吊扇」狂轉畫面曝光

