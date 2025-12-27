規模7.0強震「半個台灣震度都4級」！宜蘭靠近震央也4級？專家曝原因

生活中心／黃韻璇報導

27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，全台多個縣市有感。（圖／氣象署）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7地震相當於16顆原子彈的威力。然而許多人疑惑7.0強震，為何離震央較近的宜蘭，與其他10多個縣市一樣最大震度都是4級？台大地質系名譽教授陳文山就解釋原因。

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。

包含宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市在內，最大震度都是4級；高雄市、屏東縣最大震度3級；外島連江縣、澎湖縣最大震度2級，金門縣則是1級。

據《TVBS新聞網》報導，台大地質系名譽教授陳文山表示，這次地震規模達7.0，不過宜蘭、台北的震度僅在4級，主要原因與震央較深有關，因而有所減緩，他提到，這起地震是屬於「菲律賓板塊隱沒帶地震」，隱沒帶相當長，從花蓮端至台北端、由淺至深，過去靠近台北發生的大多都是深層地震，達100多公里至200公里都有，因此地表感受較不明顯。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則表示，本次大地震是今（2025）年第一起的規模7，上次是去（2024）年0403花蓮地震，他分析，截至這次7.0地震之前，台灣已有632天沒發生規模6.5以上地震，本次地震之後，強震周期需要重新計算。至於7.0的地震威力，郭鎧紋指出，規模7相當於16顆原子彈。郭鎧紋指出，是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊造成、震央比較深。他也提醒，這次7.0大地震後，未來一週該地區可能還有餘震，預估規模是5.5到6。

