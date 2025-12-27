規模7.0強震 台積電：各廠區工作安全系統運作正常

台灣東部外海27日發生芮氏規模7.0地震，台積電也做出回應，表示「各廠區工作安全系統運作正常，目前疏散人員皆已回歸」。（示意圖／東森新聞）





台灣東部外海27日發生芮氏規模7.0地震，台積電也做出回應，表示「各廠區工作安全系統運作正常，目前疏散人員皆已回歸」。

詳細地震報告

根據中央氣象署詳細地震報告，27日23時05分發生有感地震，震央位於台灣東部海域，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0。

各地傳災情

這起地震全台有感，桃機、蘇澳新站天花板掉落，宜蘭南澳也發生停電，新北也傳出馬路路面出現裂痕、磁磚掉落等災情，甚至有住在台北建國北路的民眾發文，表示「屋內天花板因地震裂了一條縫」。

台積電緊急應變

面對強震，台積電表示公司少數竹科廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，當下立刻依緊急應變程序進行人員室外疏散，各廠區工作安全系統運作正常，且目前疏散人員皆已回歸。