規模7.0強震！ 氣象署曝主要成因：未來恐出現規模5.5～6.0餘震





中央氣象署晚間發布顯著有感地震最新資訊，今（27）日23時05分，臺灣東部海域發生芮氏規模7.0地震。根據中央氣象署資料，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里處，地震深度72.8公里，屬於中深層地震，全台多地明顯有感，搖晃時間也相對較長。中央氣象署表示，這起地震的主要成因，跟菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞有關。

中央氣象署地震測報中心科長陳達毅指出，此次地震與其他地震事件之間關聯性不大，主要原因在於彼此距離相當遙遠。他表示，回顧近年規模較大的地震，1999年九二一地震規模為7.3，2024年4月3日地震規模為7.2，而規模達到7.0以上的地震，最新一例就是今晚發生的這起地震。

廣告 廣告

陳達毅進一步說明，由於本次地震震源深度較深，且位置在外海，因此雖然造成震動範圍廣、持續時間較長，但相對而言，災害程度不至於太大，主要與震源深度及發生位置有關。

不過，氣象署也提醒，規模7.0的地震仍需留意後續餘震發展，未來仍有可能出現規模約5.5至6.0之間的餘震，呼籲民眾提高警覺，持續做好防震準備，確保自身安全。

（封面圖/東森新聞）

更多東森財經新聞報導



快訊／60：51！立法院通過「彈劾賴清德」提案

快訊／高雄有人持刀 警急赴現場逮人

2026劫難年！命理師示警「8大危機」 親揭12生肖改運祕法