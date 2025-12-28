規模7.0強震！ 27樓嬰兒床狂搖母急衝護孩

台北市 / 綜合報導

昨(27)日晚間全台強震超有感，那一刻大家都在做什麼呢？有網友分享，自己住在台北市信義區27樓，開始劇烈搖晃後，她衝向嬰兒床抱起孩子，這一瞬間被監視器紀錄下。也有民眾分享，當時她和女兒正在客廳，眼看掛在牆上的畫快要掉下來，她趕緊一把抓起沙發上的女兒，用後背擋下15公斤的畫，事後她也透露腰部有些微受傷，但看到孩子安全，就放心了。

壁畫搖搖晃晃越搖越大，母親立刻環住沙發上的女兒，眼看牆上的畫瞬間掉了下來，媽媽一把抓起女兒，用後背擋住至少15公斤的畫，腰部都留下擦挫傷，伴隨警報聲響起，本來還坐在客廳，吃宵夜的夫妻倆，立刻放下筷子，拔腿衝進小孩房間，一人一個用身體，緊緊護住熟睡的孩子。

廣告 廣告

民眾(12.27)說：「好大的地震。」27日深夜11點多，發生芮氏規模7.0地震全台有感，許多爸媽也在社群分享，監視器錄下的驚險一瞬，有網友表示自己住在台北市信義區27樓，地震剛開始僅有些微震動嬰兒床跟著晃，趴睡的嬰兒左手似乎也有感受跟著移動，拿著手機的媽媽趕緊衝進房間，迅速將孩子抱離嬰兒床，這位媽媽也說地震當下，第一時間真的只想到孩子安全。

而這位媽媽則開玩笑想好好問問老公，到底誰才是你的最愛？從監視器視角可以看到，丈夫在地震當下先把女兒推進桌底，眼看越搖越劇烈一把抱起女兒，頭也不回往外跑，留下妻子和兒子，事後妻子也無奈表示，「女兒是真愛我只是意外」。

另一邊這位媽媽則分享，丈夫原本一邊用電腦處理公事，一邊與兩個兒子共進宵夜，沒想到警報聲突然大作爸爸瞬間彈起身，但他的方向卻不是衝向身旁的兒子們，而是頭也不回地跑進房間裡尋找妻子，卻也讓客廳瞬間上演「空城計」，地震之後父母秒想到孩子，危險時刻把家人的安危看得比自己更重要。

原始連結







更多華視新聞報導

蔣萬安今出訪雙城論壇 曝北市39件地震災情狀況

6.1地震！ 台東體中牆裂.水管斷 生：餘震時全衝到外面

宜蘭外海規模7.0地震！ 賣場商品噴飛.玻璃瓶碎一地

