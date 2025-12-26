規範特定行業遠離校園 金門縣府提案遭議會擱置

（中央社記者吳玟嶸金門26日電）金門縣政府通過特定行業管理自治條例草案，規範特定行業距校距離、涉賭博等行為者勒令停業等，但今天在議會遭擱置。金門縣議會議長洪允典說，請產發處將此事再與民間溝通。

金門縣議會今天定期會審議議員、縣府提案，並進行議案讀會，審議多項縣府新增提案。

會中審議金門縣產業發展處所提「金門縣特定行業管理自治條例」草案時，洪允典詢問產發處長李銘培，此案是否辦過公聽會或與民眾溝通；李銘培回覆表示，自治條例的規定是經過議會審議通過即可，未特別規定須經公聽會等。

洪允典隨後表示，此案擱置再研究。洪允典敲槌後，無黨籍議員董森堡舉手發言表示，此項自治條例是上次總質詢時由他提出，為管制棋牌社等遊走法律邊緣場所建議縣府納管，縣府提出條例草案也只是比照全國標準。

董森堡指出，此案有緊急送審必要性，避免賭風影響、蔓延校園附近範圍，「給孩子一個好的環境，我相信才是縣府一級主管與議會同仁最重要的任務與使命。」

洪允典表示，請產發處將此事再與民間溝通。產發處會後透過文字表示，配合議會決議辦理後續事宜。

根據草案條文，特定行業指舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、休閒活動場館業及其他休閒服務業。草案中並規定特定行業營業場所應距離高中（職）校、國民中、小學、幼兒園500公尺以上。（編輯：黃名璽）1141226