規避攔阻機制！轉接境外詐騙機房電話 二類電信公司姊弟檔遭逮

記者楊忠翰／台北報導

洪姓姊弟經營的二類電信公司成為詐騙集團共犯。（圖／翻攝畫面）

二類電信公司成詐騙共犯！台傳科技有限公司先向電信業者租用30線市話及節費電話，並提供給境外詐騙機房，再向台灣民眾行騙，不但成功規避境外門號攔阻機制，還可以偽裝成隱藏號碼，大幅提高詐騙成功率，同時避免被通報停話，刑事局偵七大隊發動4波查緝行動，先後逮捕洪姓姊弟檔等5人到案，全案訊後依加重詐欺、組織犯罪、詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局表示，去年3月間，洪姓姊弟以公司及個人名義，並提供多處商辦大樓及民宅地址，向中華、遠傳電信等業者申辦30線市話及節費電話，藉以提供網路電話交換機使用，洪姓姊弟進一步關閉顯示號碼功能，因此境外詐團的網路電話進線時，隨即轉成他們申辦的市話號碼，成功規避境外門號攔阻機制，亦得以隱藏號碼撥給被害人。

境外機房則是假冒微信客服人員，佯稱誤設微信帳號升級服務，倘若不解除將會自動扣繳年費，被害人信以為真後，將會被引導到詐團架設的假官網，讓被害人向「線上客服」申請解除服務，並交付證件照片、銀行帳號、信用卡照片、刷卡簡訊驗證碼等資料，詐騙集團便能進行盜刷，或要求被害人操作提款機轉帳。

詐團租用門號每天價格為4000元，該公司提供30個門號，每天可以進帳12萬元，去年3月到8月間，該公司獲利高達2160萬元；短短半年至少有18人受騙上當，初估財物損失為355萬元

去年7月間，刑事局偵七大隊偵一隊過濾分析這類詐騙案件後，鎖定台傳科技有限公司涉有重嫌，一舉逮捕公司負責人洪女，以及擔任技術人員的洪女胞弟，檢警進一步追出仲介詐騙集團的李男，以及提供住家借放機具的許男與王女等人，當場查扣網路電話交換機、網路閘道器、手機、存摺等證物，警方訊後將洪女等5人依加重詐欺、組織犯罪、詐欺等罪嫌移送法辦。

