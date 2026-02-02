規避李貞秀質詢 反中陷集體瘋狂

民眾黨不分區立委李貞秀即將在3日遞補就職，現在卻傳出匿名中央官員放話：「內政部若認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰等官員在立法院可不必回答李貞秀的質詢。」以荒謬的法律引用，規避立委質詢監督的權利，民進黨繼續高舉「抗中」大旗，試探憲政民主的底線。

古希臘作家希羅多德名言：「神欲使之滅亡，必先使之瘋狂。」今天的民進黨早已忘了政治該有的謙卑，早已忘了權力該有的克制，鬥爭鬥到全黨利令智昏，反中反到陷入集體瘋狂。

兩岸關係就是兩岸關係，既不是內政問題，更不是國際關係。兩岸人民的往來本就應該依據《兩岸人民關係條例》的規範。2022年陸配鄧萬華當選就任花蓮縣學田村村長，就是依據《人民關係條例》的規範，賴清德擔任總統後，內政部片面以《國籍法》剝奪陸配合法的參政權利，「蔡英文不敢做的，賴清德統統做了。」

鄧萬華照顧罹患漸凍症癱瘓的丈夫及3個小孩，基層服務超過20年，仍被民進黨打為對國家不忠，「我們不是外人，只是還沒被好好承認的家人」，這是鄧萬華的感嘆，更是台灣人的悲哀，在民進黨眼中只有仇恨與排外，忘了台灣人的真誠與善良。

「這不是歧視，什麼才是歧視！」如果連基層村里長都要趕盡殺絕，民進黨的「違憲自助餐」豈能容忍陸配擔任立委，行使立法委員的職權？「上有好者，下必甚焉」，過去賴清德在台南市府時期長達246天不進台南市議會備詢，現在綠營放話拒絕首位陸配立委李貞秀質詢索資，也就不讓人意外了。

但即使退一萬步，依據民進黨的標準採用《國籍法》的規範，李貞秀只要在就職前辦理放棄對岸國籍，即可宣誓就職，行使《立法院職權行使法》的責任與義務。行政單位如果拒絕提供資料或是拒絕備詢，就是違憲違法，與拒絕依法編列預算殊無二致。

任何質詢與索資本就受到《國家機密保護法》的規範，但實務上，民進黨「一皮天下無難事」，即使完全無涉任何機密，賴政府官員也經常實問虛答或拒絕提供資料，行政濫權獨裁無視憲法賦予民意機關監督制衡的權力。

匿名官員放話李貞秀任立委「可能涉及洩密」更是可笑，民進黨從總統、外交部長辦公室，到民進黨民主學院、基層民代助理都窩藏「共諜」，民代擁陸籍小三，家族還在對岸大賺紅錢。

民進黨惡意使用《國籍法》剝奪陸配合法的參政權利，就是要製造族群矛盾以及內部仇恨，販售「芒果乾」刺激選情、激化對立，累積個人與政黨的選舉利益。自由、民主與人權的價值，早淪為民進黨權力慾之下的祭品了。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）