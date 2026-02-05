規避歐盟關稅、中國車廠找到攻略！關鍵竟是美國的福特！

記者鍾釗榛／綜合報導

福特位於歐盟的重要生產基地以生產Kuga為主 。（圖／翻攝FORD網站）

在歐洲電動車關稅與製造成本雙雙攀升的壓力下，車廠之間的「抱團取暖」似乎成了新常態。外媒Automotive News Europe指出，福特正與中國吉利集團密切洽談產業合作，雙方討論的核心，鎖定在福特位於歐盟的重要生產基地，這項合作若成真，將為歐洲車市投下一顆震撼彈。

福特正與中國吉利集團密切洽談產業合作。（圖／翻攝FORD）

西班牙工廠成為關鍵舞台

傳出最有可能成為合作據點的，是福特位於西班牙瓦倫西亞的工廠。這座工廠目前負責生產Kuga休旅車，但實際產能利用率並不理想。若能引進吉利旗下車款在此生產，福特不僅能活化既有產線，也能在不大幅追加投資的情況下，提高整體營運效率。

吉利的歐洲快車道

對吉利而言，這樁合作更像是一條通往歐洲市場的捷徑。相較其他早一步佈局歐洲的中國車廠，吉利自有品牌在歐盟的能見度仍有限。若能直接在歐盟境內組裝車輛，不僅能避開針對中國製電動車的高額關稅，也能讓售價更具競爭力，加速擴張腳步。

關稅與成本逼出的新模式

歐盟近年以「不公平補貼」為由，對中國製電動車加徵關稅，讓不少車廠重新思考生產策略。透過跨國合作、共享產線，成了降低風險與成本的務實解法。福特過去在歐洲已有合作經驗，而吉利也一向偏好「借力使力」，這次洽談可說是一拍即合。

歐洲車市正在改寫規則

如果這項以瓦倫西亞為核心的合作最終拍板，象徵的不只是福特與吉利的互利結盟，更反映出歐洲汽車產業正在快速轉向：從各自為政，走向資源共享與策略聯盟。在政策、成本與市場三重壓力下，誰能更靈活調整，誰就更有機會留在牌桌上。

