規避監管不確定性！輝達對陸企祭嚴格訂購條件 H200須全額預付

據輝達兩名知情人士透露，輝達針對大陸客戶訂購H200 AI晶片將實施全額預付款政策，以規避北京當局是否核准出貨的持續不確定性。知情人士表示，這家美國晶片製造商實施異常嚴格的條款，要求訂單全額付款且不提供取消、退款或變更配置的選項。

輝達執行長黃仁勳6日在美國消費性電子展展示自家產品。（圖／路透社）

《路透社》8日報導，其中一名知情人士補充，在特殊情況下客戶可提供商業保險或資產擔保作為現金支付的替代方案。該人士指出，輝達過去對大陸客戶的標準條款雖包含預付款要求，但有時允許客戶支付訂金而非全額預付。然而針對H200晶片，由於大陸監管機構是否會批准出貨仍不明朗，該公司在執行條件上特別嚴格。兩名消息人士因資訊未公開而要求匿名。輝達與大陸工業和信息化部截至發稿時尚未回應置評請求。

《路透社》上月報導，大陸科技公司已下單超過200萬顆H200晶片，每顆售價約2萬7000美元（約85萬3300元新台幣），遠超輝達70萬顆的庫存量。儘管華為等大陸晶片製造商已開發出包括昇騰910C在內的AI處理器，但在大規模訓練先進AI模型方面，其效能仍落後輝達H200。

第二名消息人士表示，北京當局近日要求部分大陸科技公司暫停H200晶片訂單，因監管機構仍在決定每家客戶需要購買多少國產晶片才能配合每筆H200訂單。輝達執行長黃仁勳6日表示，客戶對H200晶片的需求「相當高」，公司已「啟動供應鏈」以提高產量。他表示不預期大陸政府會正式宣布核准，但「如果採購訂單出現，就代表他們能夠下單」。

輝達針對大陸客戶訂購H200 AI晶片將實施全額預付款政策。（資料照／美聯社）

嚴格的付款要求凸顯輝達面臨的微妙平衡，該公司試圖在兩國監管不確定性中把握大陸激增的需求。美國拜登政府曾禁止先進AI晶片出口至大陸，但現任總統川普上月推翻該政策，允許H200銷售但需向美國政府支付25%費用。輝達過去曾遭受損失，去年川普政府突然禁止其向大陸銷售H20晶片後，該公司沖銷55億美元（約1738億元新台幣）庫存，H20曾是其能在當地提供的最強大產品。

H200的付款結構實際上將財務風險從輝達轉移給客戶，客戶必須在無法確定北京是否會核准晶片進口或能否按計畫部署技術的情況下投入資金。包括字節跳動在內的大陸網路巨頭將H200視為現有晶片的重大升級。H200目前是輝達第二強大的晶片，效能約為現已被禁的H20晶片的六倍，後者是輝達專為大陸市場設計的產品。《路透社》上月報導，輝達計劃從現有庫存履行初始訂單，首批H200晶片預計在2月中旬農曆新年假期前抵達。

