覓2026選將！時代力量招募人才 王婉諭曝「這福利」：慎重看待每一份履歷

時代力量公開徵求2026年選戰候選人。翻攝王婉諭臉書、104人力銀行



2026年地方選舉時程逼近，時代力量今（2）日發布新聞稿宣布，正式啟動「2026地方公職儲備候選人」招募計畫，黨主席王婉諭表示，雖然內容充滿挑戰，但是福利一定會有政府砍掉的7天假，並且會慎重看待每一份履歷。

時代力量也在104人力銀行徵才，職缺為「2026年地方選舉候選人」，以詼諧方式邀請有志之士加入時力，參與政治改變現況。儘管徵才資訊刊登的工作待遇為0元，內容也充滿挑戰，但福利除了勞健保等法定項目及年終獎金，政府砍掉的7天假也會還給員工。

時代力量職缺「2026年地方選舉候選人」中，介紹工作任務包含「追著垃圾車跑百米，練就掃市場握手鐵砂掌」「婚喪喜慶無役不與，鄰里聚會無所不在的陪伴」「人體行動里民服務處，專治各種疑難雜症」「預算書除錯大隊，拿顯微鏡揪出法案裡的魔鬼」「沒預算的百萬網紅，校長兼撞鐘自製迷因」「肥皂箱上的超級業務，街頭開講把路人變隊友」「極限生存大師，1塊錢當10塊用的精算師」。

時力指出，工作副作用及挑戰會是「告別美容覺，黑眼圈是你最潮的時尚配件」「社恐強制登出，穿上背心I人秒變E人」「拒絕課金戰士，這是一場靠血汗硬拚的遊戲」。

另外，學經歷條件不拘，加分條件包含「具備被罵不回嘴的修養，跟誰都能聊的社交恐怖份子」「人體Google Map，巷弄美食你最懂」「自帶法律或數據大腦，能文能武的稀有物種」。

王婉諭表示，參與政治是一件嚴肅認真的事情，時力將會慎重看待每一份履歷，如果能一起走到參選這一步，時力會在有限的資源內盡力提供實質的協助，絕對不會讓新人孤軍奮戰。

