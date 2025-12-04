視光科大升級！學生將飛韓、飛新加坡 打造國際級驗光人才

▲仁愛眼鏡與獲獎學生合照，共同見證榮耀時刻。

【記者 王雯玲／高雄 報導】一面象徵專業承諾的實習章，一份改變人生方向的獎學金。樹人醫護管理專科學校視光學科昨( 3) 日舉辦授章典禮，不僅象徵著下一代視光人才即將走向臨床現場，更象徵著產學合作全面升級的一刻。

典禮現場，在學生與家長掌聲中，視光學科主任白宜巧為學生佩戴實習章，提醒大家：「進入專業場域後，每一個細節、每一次服務，都代表著視光專業的價值。」

仁愛眼鏡集團重磅出手 238 萬！東星再補 14 萬 學生歡喜迎接「展翅計畫」今年，企業獎助金額創下歷史新高：仁愛眼鏡集團 238 萬元展翅計畫獎學金（17 位學生），東星眼鏡 14 萬元獎學金（1 位學生），更重要的是，兩大企業都向學生做出最直接的承諾：實習結束後可優先媒合就業，直接加入企業體系。

對許多學生而言，這不僅是獎學金，更是提前點亮的職涯目標，家長們也在觀禮時表示：「孩子能有目標、有方向，是最踏實的幸福。」

視光學科副主任朱禹宣布最新消息：視光學科將於2026年選送 12 位學生到海外實習，包括：韓國大田保健大學與李氏眼科體系、新加坡專業驗光所，

朱禹副主任指出，走出國門，學生能真正理解全球視光趨勢與臨床標準，是提升競爭力最直接的方式。

樹人視光：讓學生的未來不是等待，而是選擇，典禮最後，視光學科承諾未來將持續投入：企業獎助、海外交流、實習制度提升、國際視光教育合作，樹人視光學科相信，學生的路，不應只是跟著走，而應該有機會飛起來。（圖／記者王雯玲翻攝）