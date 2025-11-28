視力僅剩0.2！女明星車禍毀容 動刀十幾次花500萬重生

民視八點檔女星徐千京在《好運來》中飾演因車禍昏迷的千金小姐，戲外的她也經歷兩次重大車禍。今年中發生的車禍導致車頭全毀，日前已和解收場。然而八年前的那場車禍，對她造成的傷害更為嚴重。

當時徐千京正在北京電影學院表演系研究所攻讀碩士學位，期間拍攝多部網劇和網路電影，曾與演員于朦朧合作。返台時發生重大車禍，眼角被削去一塊肉，角膜嚴重破損，右眼視力下降至0.2。她回憶當時情況表示，起初以為傷勢不重，北京的房子都沒退租，經過兩次手術後才發現情況嚴重。

這場意外對原本容貌秀氣的她來說無異於毀容。前兩次手術治療效果不理想，讓她一度灰心喪志，完全不敢照鏡子，除了接受手術治療，還需要看精神科維持身心狀況。在最困難的時刻，李進良成為她的貴人，不僅給予精神上的鼓勵，還安排護理師專車陪同就醫，並介紹專門治療眼部畸形或意外受傷的外科醫生。

經過十多次手術治療，每次費用30萬元起跳，總計醫藥費超過500萬元。整整五年時間，徐千京才完全修復容貌。儘管現在仍在意兩眼不對稱的問題，重提往事也會出現心悸、手抖等焦慮症狀，但她已經走出陰霾，重新站在鏡頭前。

為了感謝李進良的恩情，徐千京特別參演他投資的影集《整形過後》，飾演為愛動刀整形的女子。她表示，李進良的善意和支持是將她拉出深淵的關鍵力量，讓她找回站在鏡頭前的勇氣。目前徐千京即將參演民視新戲《豆腐媽媽》，繼續她的演藝事業。

